Уролог рассказал, почему стеснительные мужчины травмируют пенисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За экстренной помощью к урологам нередко обращаются мужчины, которые повредили половые органы, используя в качестве секс-игрушек для самоудовлетворения подручные средства, сообщил в беседе с NEWS.ru андролог Александр Дзидзария. Он связывает эти травмы с тем, что мужчины стесняются посетить секс-шоп, чтобы купить безопасный предмет, специально предназначенный для безопасной мастурбации.

Очень большой объем травм связан с тем, что люди иногда практикуют самоудовлетворение с помощью подручных средств. Например, ущемляется половой член в каком-то узком кольце. Если у мужчин есть проблемы с эрекцией, иногда они в качестве эрекционных колец используют горлышки от бутылок перерезанных, какие-то гайки, — рассказывает врач.

Часто такие травмы приводят к ишемии полового члена, отмечает доктор.

Ранее в Москве 13-летний подросток попал в больницу имени Филатова с раной полового органа. Его крайняя плоть попала в машинку для стрижки ногтей. Мальчик лично рассказал родителям о травме. На место кроме врачей приехали спасатели, которые разобрали прибор и вытащили орган подростка из него.