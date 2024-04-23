Юный москвич едва не попрощался с пенисом из-за маникюрных практик Игра с маникюрным инструментом едва не лишила юного москвича крайней плоти

В Москве 13-летний подросток попал в больницу имени Филатова с раной полового органа, сообщает «360» со ссылкой на свой источник. Его крайняя плоть попала в машинку для стрижки ногтей.

Вызов скорой помощи был зафиксирован в 23:16 22 апреля. На место также приехали спасатели, которые разобрали прибор и вытащили орган подростка из него.

Ранее в погоне за новыми ощущениями 14-летний столичный подросток решил вставить себе в мочеиспускательный канал восковую свечу. В ходе эксперимента инородное тело в уретре сломалось и провалилось в мочевой пузырь. Свечка перед тем, как проникнуть в мочевой пузырь подростка, ещё и развалилась на части. Испугавшись последствий своего поступка, парень во всём признался родителям, и они отправились искать помощи у врачей.

До этого похожий случай ранее произошел в Китае. Там 14-летний подросток из любопытства засунул себе в пенис 53 магнитных шарика. Ребенка в шоковом состоянии госпитализировали с рвотой и головокружением. Ему провели операцию и извлекли магниты, соединившиеся вместе в две полоски. Врачи рассказали, что начавшееся кровотечение могло стоить пациенту жизни.