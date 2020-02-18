В погоне за новыми ощущениями столичный подросток решил вставить себе в мочеиспускательный канал восковую свечу. В ходе эксперимента инородное тело в уретре сломалось и провалилось в мочевой пузырь. Об этом сообщили в детской больнице № 9 им. Г.Н.Сперанского.
Как рассказали врачи, 14-летний юноша признался, что всунул себе в половой орган свечу самостоятельно, так как хотел почувствовать что-то новое. Однако школьник так сильно старался вставить в себя инородное тело, что оно буквально проскользнуло внутрь мочеиспускательного канала. Медики
Школьника немедленно госпитализировали в больницу им. Сперанского. Там любителю острых ощущений сделали цистоскопию и исследовали мочевой пузырь. Оказалось, что внутри него весь воск слипся в комок и вытащить его с помощью эндоскопа не получится. Врачи приняли решение оперировать подростка. Ему вскрыли мочевой пузырь и достали все части свечки.
После этой истории медики из детской больницы № 9 призвали родителей не бояться обсуждать со своими чадами деликатные темы, во избежании подобных ситуаций. При этом, по их словам, для юношей в пубертатном периоде интерес к собственному телу вполне объясним.
Как писал NEWS.ru, похожий случай ранее произошёл в Китае. Там 14-летний подросток из любопытства засунул себе в пенис 53 магнитных шарика.
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