https://static.news.ru/photo/6530ca9c-5260-11ea-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В погоне за новыми ощущениями столичный подросток решил вставить себе в мочеиспускательный канал восковую свечу. В ходе эксперимента инородное тело в уретре сломалось и провалилось в мочевой пузырь. Об этом сообщили в детской больнице № 9 им. Г.Н.Сперанского.

Как рассказали врачи, 14-летний юноша признался, что всунул себе в половой орган свечу самостоятельно, так как хотел почувствовать что-то новое. Однако школьник так сильно старался вставить в себя инородное тело, что оно буквально проскользнуло внутрь мочеиспускательного канала. Медики пояснили «МК», что свечка перед тем, как проникнуть в мочевой пузырь подростка, ещё и развалилась на части. Испугавшись последствий своего поступка, парень во всём признался родителям, и они отправились искать помощи у врачей.

Школьника немедленно госпитализировали в больницу им. Сперанского. Там любителю острых ощущений сделали цистоскопию и исследовали мочевой пузырь. Оказалось, что внутри него весь воск слипся в комок и вытащить его с помощью эндоскопа не получится. Врачи приняли решение оперировать подростка. Ему вскрыли мочевой пузырь и достали все части свечки.

После этой истории медики из детской больницы № 9 призвали родителей не бояться обсуждать со своими чадами деликатные темы, во избежании подобных ситуаций. При этом, по их словам, для юношей в пубертатном периоде интерес к собственному телу вполне объясним.

Как писал NEWS.ru, похожий случай ранее произошёл в Китае. Там 14-летний подросток из любопытства засунул себе в пенис 53 магнитных шарика.