Москвич сломал девушке нос за то, что она прикусила ему член

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве 34-летний местный житель избил 38-летнюю партнершу за то, что она укусила его член, передает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник. 15 октября пара занималась сексом и девушка случайно зубами повредила мужчине пенис. Москвича доставили в больницу с повреждением в генитальной области. После перевязки он вернулся домой и избил подругу. В результате девушка с гематомой на голове и сломанным носом оказалась в больнице.

Воскресным днем парочка предалась любовным утехам. Во время ласк 38-летняя женщина нечаянно укусила 34-летнего возлюбленного за его мужское достоинство. Горе-любовника отвезли в больницу с повреждением полового члена, — рассказал осведомитель.

Сейчас в отношении мужчины проводится проверка.

В Санкт-Петербурге 27-летняя местная жительница была доставлена в больницу с травмой ушной раковины. Выяснилось, что часть уха ей во время ссоры откусил сожитель, с которым она выпивала до глубокой ночи.

В сентябре в Индии мужчина напал на любовника своей знакомой и искусал его за пенис из-за того, что тот отказался от секса втроем. В результате ему пришлось проходить лечение в специализированной клинике.