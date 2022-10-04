Гастроэнтеролог объяснил, опасно ли есть косточки от винограда и граната Гастроэнтеролог Фарбе: косточки от винограда и граната не нанесут организму особого вреда

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При потреблении винограда или граната лучше выплевывать косточки или хотя бы тщательно их пережевывать, но в целом они не способны нанести ущерб организму, рассказал изданию «Слово и Дело» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбе. При этом он уточнил, что если косточки будут поступать в желудок в большом количестве, нагрузка на пищеварительный тракт существенно повысится.

Переваривающая способность у всех разная, и если есть такая возможность, то, конечно, косточки нужно выплевывать. А если нет, то хотя бы тщательно пережевывать. Все-таки это грубая волокнистая структура. Она нигде не застрянет и особого вреда не принесет, но если она будет поступать в большом количестве, то для пищеварительного тракта это будет очень трудно, — пояснил эксперт.

Фарбер уточнил, что у детей желудочно-кишечный тракт развит не в полной мере, поэтому на него поедание косточек от граната или винограда может оказать большую нагрузку. Врач призвал родителей приучить детей выплевывать косточки, ведь это не только снизит нагрузку на пищеварительную систему, но и привьет ребенку необходимые пищевые привычки.

Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов ранее заявил, что правильное питание способно замедлить старение у пожилых людей, а неправильное — ускорить. По его словам, людям старшего возраста нужно питаться качественными и правильно приготовленными продуктами, а рацион должен быть сбалансированным и содержать доступную для переваривания пищу.