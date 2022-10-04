Гастроэнтеролог: правильное питание способно замедлить старение Гастроэнтеролог Неронов: правильное питание способно замедлить старение у пожилых людей

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Правильное питание способно замедлить старение у пожилых людей, а неправильное — ускорить, рассказал в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, людям старшего возраста нужно питаться качественными и правильно приготовленными продуктами, а рацион должен быть сбалансированным и содержать доступную для переваривания пищу.

Еда должна быть не только доступной для переваривания, но разнообразной и сбалансированной. Правильное пищевое поведение может замедлить старение, а неправильное, наоборот, ускорить, — заявил специалист.

Он пояснил, что с возрастом происходит снижение активности желудочного сока и протеолитических ферментов поджелудочной железы, а также кишечника. Вместе с тем снижается качество переваривания белков, жиров и углеводов, а также формируется дефицит витаминов и микроэлементов.

Гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина ранее заявила, что вегетарианство способствует сокращению лекарственных препаратов, которые приходится принимать пожилым людям. Она отметила, что происходит это в первую очередь за счет снижения сердечно-сосудистого риска, однако переход на такой тип питания должен быть постепенным.