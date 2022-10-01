Пожилым порекомендовали стать вегетарианцами ради экономии лекарств Гериатр Рунихина: вегетарианство позволяет пожилым уменьшить число принимаемых лекарств

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Вегетарианство способствует сокращению лекарственных препаратов, которые приходится принимать пожилым людям. Об этом сообщила РИА Новости главный внештатный специалист — гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина. Она отметила, что происходит это, в первую очередь, за счет снижения сердечно-сосудистого риска, однако переход на такой тип питания должен быть постепенным.

В гериатрической практике позволяет уменьшить количество принимаемых лекарственных препаратов за счет снижения сердечно-сосудистого риска, потому что часто пожилые люди вынуждены принимать большое количество лекарственных препаратов для снижения давления, для лечения атеросклероза, — рассказала врач.

Она добавила, что в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, у человека нормализуется вес, снижается уровень артериального давления, улучшаются показатели липидного профиля, снижаются противовоспалительные реакции, характерные для пожилых.

Переходить на вегетарианство следует постепенно и лучше задуматься об этом в более молодом возрасте, когда организм еще достаточно крепок и готов приспособиться к новому образу жизни. В пожилом возрасте переход на новый тип диеты следует проводить только под наблюдением специалистов — диетолога и гериатра. В ином случае состояние здоровья может только ухудшиться.

Врач также напомнила, что при переходе на вегетарианство следует помнить о необходимости компенсировать животный белок в питании. Это можно сделать за счет бобовых, сои, тофу и орехов.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что вегетарианцы более вдумчиво подходят в определению своего рациона, как правило, они отказываются не только от мяса, но и от вредных трансжиров и алкоголя. Также одним из плюсов вегетарианства является высокое потребление клетчатки, которая помогает избежать атеросклероза и лишнего веса.