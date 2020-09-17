Эксперт: новые поправки в ПДД посвящены владельцам самокатов и скутеров

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Новые поправки в Правила дорожного движения практически не затрагивают рядовых водителей и в основном нацелены на регулирование электросамокатов, скутеров и других индивидуальных средств передвижения, считает председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Новые поправки в ПДД не заставят российских водителей пересдавать теорию или практику вождения — они коснутся другой группы участников дорожного движения. Электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скутеры становятся неотъемлемой частью наших дорог, и многие из этих устройств развивают приличную скорость, — приводит слова Солдунов «Экономика сегодня».

Он отмечает, что часто владельцы таких средств передвижения ведут себя небезопасно на дорогах, и это может угрожать как их жизни, так и здоровью пешеходов.

Однако, подчёркивает эксперт, гоняться за нарушителями ПДД на самокатах и скутерах никто не будет, так как это небезопасно.

Их будут отслеживать при помощи камер видеонаблюдения, которых в настоящее время на дорогах в крупных городах уже довольно много, — считает Солдунов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс внёс поправки в ПДД, коснувшиеся, в том числе, новой группы участников дорожного движения — лиц со средствами индивидуальной мобильности — владельцев электросамокатов, скутеров, сегвеев и др.