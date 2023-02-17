Экс-футболиста сборной России оштрафовали за фейки о ВС РФ Блогера Евгения Савина оштрафовали на 50 тысяч за фейки о российской армии

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Евгений Савин

Бывшего футболиста, выступавшего за сборную РФ, и и блогера Евгения Савина, известного также как «КраСава», оштрафовали за фейки о Вооруженных силах России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда Москвы. Суд обязал спортсмена выплатить 50 тысяч рублей. Известно, в мае 2022 года Савин покинул РФ, пояснив, что отъезд связан с его общественной позицией..

Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, — рассказали в суде.

Блогер был признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния). Уточняется, что причиной разбирательств стало видео Савина, в котором он распространил сведения, «направленные на негативное отношение к спецоперации на Украине».

В конце января стало известно, что Савина обвинили в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».