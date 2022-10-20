Бывший футболист, блогер и основатель ФК «Красава» Евгений Савин рассказал о новой жизни на Кипре, куда он уехал из России со всей семьей. Как рассказал блогер в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко, он сталкивается с большими материальными потерями и неизвестностью.
Савин объяснил, почему он больше ничего не снимает для своего канала, пожаловавшись на моральное выгорание.
Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины, предателем, — сказал блогер.
Переживает тяжелые времена и основанный спортсменом год назад футбольный клуб «Красава». Высказывания блогера своей позиции по Украине негативно отразились на делах клуба. По словам Савина, клуб доигрывал на свои деньги, а сам он вложил в него 16 млн рублей, продав квартиру.
Блогер добавил, что его высказываниями заинтересовалась Ксения Собчак, которая даже прилетала на Кипр, чтобы сделать с ним интервью, но бывший футболист отказал ей, считая, что он уже все сказал.
Его решение переехать из России с семьей также нелегко далось бывшему футболисту. Он рассказал, что принял решение сразу за всех, что для него является «самым страшным».
Мы оставили дом, быт, родственников, которых неизвестно когда увидим. Я просто взял и выдернул семью в неизвестность, в другую страну от школьных друзей, от всего, что их окружало. Я за них решил их судьбу, это меня просто иногда убивает, — сказал Савин.
Угнетает основателя «Красавы» и неизвестность по дальнейшей ситуации с клубом и деньгами.
Неясно, сможем ли мы что-то продать в России или нет. Школу не можем найти, не можем снять нормальное жилье. На меня давит это, — пожаловался бывший футболист.
Ранее сообщалось, что бывшему футболисту, блогеру Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ в ролике с украинскими футболистами. В отношении экс-футболиста будет возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.