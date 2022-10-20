«Меня это просто убивает»: уехавший из РФ блогер Савин пожаловался на жизнь Блогер Савин рассказал о моральном выгорании после отъезда из России «предателем»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Евгений Савин

Бывший футболист, блогер и основатель ФК «Красава» Евгений Савин рассказал о новой жизни на Кипре, куда он уехал из России со всей семьей. Как рассказал блогер в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко, он сталкивается с большими материальными потерями и неизвестностью.

Савин объяснил, почему он больше ничего не снимает для своего канала, пожаловавшись на моральное выгорание.

Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины, предателем, — сказал блогер.

Переживает тяжелые времена и основанный спортсменом год назад футбольный клуб «Красава». Высказывания блогера своей позиции по Украине негативно отразились на делах клуба. По словам Савина, клуб доигрывал на свои деньги, а сам он вложил в него 16 млн рублей, продав квартиру.

Блогер добавил, что его высказываниями заинтересовалась Ксения Собчак, которая даже прилетала на Кипр, чтобы сделать с ним интервью, но бывший футболист отказал ей, считая, что он уже все сказал.

Его решение переехать из России с семьей также нелегко далось бывшему футболисту. Он рассказал, что принял решение сразу за всех, что для него является «самым страшным».

Мы оставили дом, быт, родственников, которых неизвестно когда увидим. Я просто взял и выдернул семью в неизвестность, в другую страну от школьных друзей, от всего, что их окружало. Я за них решил их судьбу, это меня просто иногда убивает, — сказал Савин.

Угнетает основателя «Красавы» и неизвестность по дальнейшей ситуации с клубом и деньгами.

Неясно, сможем ли мы что-то продать в России или нет. Школу не можем найти, не можем снять нормальное жилье. На меня давит это, — пожаловался бывший футболист.

Ранее сообщалось, что бывшему футболисту, блогеру Евгению Савину грозит уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ в ролике с украинскими футболистами. В отношении экс-футболиста будет возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.