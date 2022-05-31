Савин объявил о переезде клуба «Красава» из России за рубеж Президент ФК «Красава», бывший футболист и блогер Савин объявил о переезде команды из России за рубеж

Евгений Савин / Фото Социальные сети Евгения Савина

Президент ФК «Красава», бывший футболист и блогер Евгений Савин объявил о переезде команды из России в другую страну. Ранее он покинул территорию РФ после выхода интервью с украинскими футболистами, рассказавшими о ситуации на Украине. В какой именно стране будет базироваться клуб, пока не сообщается.

Мы будем жить, сохраним цвета, название, часть нынешнего состава и, конечно, свой путь, но уже не в Российской Федерации. Также мы будем искать и развивать молодых и талантливых ребят России и СНГ, — написал Савин в одной из соцсетей.

Футбольный клуб «Красава» в нынешнем сезоне выступал в ФНЛ-2 и занял третье место в турнирной таблице своей группы, набрав 31 очко после 18 матчей.

Ранее Савин продал квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы его команде хватило финансирования до конца сезона. Часть суммы из вырученных 30 млн рублей пошла на финансирование клуба.