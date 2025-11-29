Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут

Когда хочется приготовить что-то действительно вкусное и изысканное, но нет времени на сложные рецепты, этот рулет из лаваша с творогом и зеленью станет настоящим спасением! Сочетание хрустящего лаваша, нежнейшего творога и ароматной зелени создает удивительно гармоничный вкус, который нестыдно подать даже к праздничному столу. В отличие от ресторанных закусок, которые часто бывают перегружены ингредиентами, здесь все просто и понятно, но при этом невероятно вкусно. Этот рулет хорош тем, что его можно приготовить заранее, а перед подачей просто нарезать — идеальный вариант для тех случаев, когда гости уже на пороге.

Для приготовления вам понадобится: 1 лист тонкого лаваша, 250 г творога, 100 г сметаны, пучок укропа, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу. Творог смешайте со сметаной до однородной консистенции. Добавьте мелко нарубленную зелень, пропущенный через пресс чеснок, посолите и поперчите. Лаваш разложите на рабочей поверхности и равномерно распределите творожную начинку, отступая 2–3 см от краев. Аккуратно сверните лаваш в плотный рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1–2 часа. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Такой рулет можно разнообразить, добавив в начинку мелко нарезанные огурцы, слабосоленую рыбу или вареные яйца.

