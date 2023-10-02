Дочь Кадырова стала вице-премьером: чем занимаются другие дети главы Чечни Кадыров назначил свою 24-летнюю дочь Айшат вице-премьером Чечни

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Рамзан Кадыров и его дочь Айшат Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал предложение назначить свою старшую дочь Айшат Кадырову на пост вице-премьера республики. Что известно о дочери Кадырова и чем занимаются другие дети руководителя региона?

Что известно о назначении дочери Кадырова вице-премьером

Рамзан Кадыров сообщил, что решение о назначении его 24-летней дочери Айшат на пост вице-премьера озвучил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. До этого она занимала должность министра культуры.

«Я поддержал предложения Муслима Хучиева. Безусловно, Айшат Кадырова внесла большой вклад в улучшение деятельности регионального Минкульта, накопила существенный опыт работы», — написал он в авторском Telegram-канале.

Политик добавил, что бывший вице-премьер республики Муса Дадаев будет назначен на должность министра культуры региона.

Какие еще должности занимала Айшат Кадырова

В октябре 2021 года Айшат Кадырова возглавила министерство культуры Чечни. До этого она была первым замминистра — на эту должность наследницу Кадырова назначили в сентябре 2020 года.

Тогда Рамзан Кадыров назвал назначение старшей дочери «взвешенным решением», основанным на предложении главы Минкульта Чечни Хож-Бауди Дааева. Он подчеркивал, что, несмотря на возраст, девушка уже обладает опытом руководства масштабными проектами, в том числе и в области культуры.

До сентября 2020 года Айшат возглавляла модный дом Firdaws, принадлежащий ее матери. Помимо этого, в Грозном под руководством девушки находится французский ресторан Paris. Она — единственная замужняя дочь Кадырова.

В сентябре этого года президент России Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сколько детей у Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров познакомился с будущей супругой Медни в школьные годы. Точная дата свадьбы Кадровых не известена.

По одним открытым источникам, у пары 10 детей (данные из официальной биографии), по другим — 11. В июле сам Кадыров заявил, что у него 14 детей. После введения санкций против двух старших дочерей глава Чечни написал в соцсетях: «Кстати, у меня помимо старших двух дочерей еще 12 детей! Смело включайте и их в санкционные списки!».

В разные годы Кадыров, отвечая на вопросы о семье, называл имена детей. Из его рассказов известно: о сыновьях дочерях — Айшат (24 года), Хадижат (Карине, 23 года), Хеди (21 год), Табарик (19 лет), Ашуре (10 лет) и Эйшат (8 лет), а также о сыновьях Ахмате (17 лет), Зелимхане (16 лет), Адаме (15 лет), Абдуллахе (7 лет).

Что известно о детях Кадырова

По словам Рамзана Кадырова, все его сыновья занимаются единоборствами — боксом, MMA и другими видами спорта. Старшего наследника Ахмата Рамзан Кадыров называл самым боевым среди сыновей, среднего Зелимхана — «ученым».

В начале октября прошлого года глава Чечни сообщил, что отправит трех своих старших сыновей — Ахмада, Зелимхана (Эли) и Адама — в зону проведения спецоперации.

«Несовершеннолетний возраст не должен мешать обучению защитников нашей Родины. Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую», — писал Кадыров.

Спустя примерно две недели глава Чечни показал видеозапись действий детей на передовой. По его словам, сначала трое юношей после прибытия на Донбасс охраняли старшую сестру Айшат, которая тогда являлась министром культуры республики и встречалась с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. Затем они обеспечивали огневое прикрытие наступающим бойцам вооруженных сил России, а также принимали участие в ликвидации вражеского укрепрайона в составе батальона «Запад-Ахмат».

Неделю назад Адам оказался в центре скандала из-за опубликованного в Сети видео, на котором он избил жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. При этом глава Чечни поддержал наследника и назвал его поступок правильным.

Вторая дочь Хадижат в 2016 году, будучи школьницей, стала сначала хафизом, а затем обладательницей звания «Лучшая ученица Чеченской республики». В декабре 2020 года ее назначили руководителем департамента дошкольного образования региона.

Хеди (или Хутмат) Кадырова к 16 годам стала самым молодым фермером России. Кадыров утверждал, что на ее сельскохозяйственном предприятии в родовом селе держат около 500 коров и около 2000 овец. В феврале прошлого года Хеди получила пост в правительстве Чечни — она стала заместителем руководителя секретариата главы республики.

О последней совершеннолетней дочери Кадырова — Табарик — мало известно. В Чечне ее называют достойной почитательницей ислама.

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