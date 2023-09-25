«Это незаконно»: депутат раскритиковал избиение активиста сыном Кадырова Депутат Попов не поддержал сына Кадырова после избиения подозреваемого

Депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов в своем Telegram-канале отреагировал на видео, где сын главы Чечни Адам Кадыров избивает активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сжигании Корана. Он не согласился с методами Кадырова-младшего в отношении подозреваемого и заявил, что бить людей незаконно.

Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд, — написал Попов.

Аналогичного мнения придерживается член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, который назвал произошедшее беззаконием. По его словам, все граждане России, включая сына главы Чечни Адама Кадырова, должны быть равны перед законом.

Депутат Госдумы Адам Делимханов поддержал действия сына Кадырова. Парламентарий уверен, что такое поведение является правильным и справедливым. Далимханов подчеркнул, что жители Чечни не позволят оскорблять свои святыни и заставят нести ответственность каждого, кто совершит подобное деяние.

Сам Рамзан Кадыров выложил видео, подтверждающее, что его несовершеннолетний сын Адам избил Журавеля. Он заявил, что гордится сыном.