Названа причина инцидента с пассажирским самолетом в аэропорту Перми «Коммерсантъ»: самолет выкатился за полосу в Перми из-за человеческого фактора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная версия выкатывания пассажирского самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми — неграмотные действия экипажа, сообщает газета «Коммерсантъ». Источники издания указали на то, что лайнер сел с перелетом зоны точного приземления примерно на 300 метров. При этом по какой-то причине экипаж долго не применял систему торможения, попытавшись ограничиться включением реверса.

Только за несколько сотен метров до конца взлетно-посадочной полосы они активировали тормозную систему, — утверждает собеседник газеты.

Как следует из переговоров диспетчера пермского аэропорта с экипажами, борт не докладывал о внештатных ситуациях. По мнению собеседников издания, погодные условия не мешали безопасной посадке.

Инцидент произошел 22 сентября. Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы полосы при посадке в аэропорту Перми. Лайнер летел из турецкого города Антальи, на борту было 174 пассажира. Никто из них не пострадал, была проведена эвакуация.

При посадке пилот не смог затормозить, в результате воздушное судно выкатилось на 50 метров. Проверку по факту происшествия проводит Уральская транспортная прокуратура.