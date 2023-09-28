Кадыров заявил, что Путин поддержал идею строительства мечети в Москве Кадыров: Путин поддержал идею строительства мечети в Южном Бутово

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Рамзан Кадыров

Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, произошло это на их встрече в Кремле.

Как и обещал ранее, расскажу о подробностях одного из вопросов, оставшегося за кадрами моей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Также в ходе беседы я коснулся темы строительства новой мечети на улице имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Южном Бутово… Я очень рад, что Владимир Владимирович поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства, – говорится в сообщении.

Власти Московской области ранее поручили главам муниципалитетов Люберцы, Электросталь, Котельники и Дзержинский разобраться в ситуации с мигрантами. По информации Telegram-канал «Осторожно, Москва», это связано с рейдами, которые проходили в том числе в молельных домах. Как писал канал, силовики ходили в обуви по коврам вопреки исламским канонам, что вызвало гнев верующих.

Ранее Духовное управление мусульман (ДУМ) Московской области обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить силовиков, проводивших рейд в молельном доме Дзержинска, по статье об оскорблении чувств верующих. В учреждении считают, что действия силовиков во время рейдов в Котельниках и Дзержинском ущемляют конституционные права мусульман и создают напряженность в многонациональном и многоконфессиональном обществе.