Дочь Кадырова стала замруководителя секретариата главы Чечни

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Хутмат получила должность в секретариате руководителя региона. Об этом сообщил в своём Instagram региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Она будет курировать работу реабилитационных центров.

От всего сердца поздравляю внучку первого президента ЧР <...> Хутмат Кадырову с назначением на должность заместителя руководителя Секретариата Главы ЧР!, — написал Дудаев.

Он отметил, что Хутмат достойно представляет «род Кадыровых». Она неоднократно демонстрировала высокие успехи в разных сферах и проявила себя как «истинная мусульманка и настоящая дочь чеченского народа». В 2013 году Рамзан Кадыров рассказал, что его дочь Хутмат выучила наизусть Коран.

В октябре прошлого года ещё одна дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни. Отмечались её заслуги в развитии библиотек, домов культуры и театров. До этого она занимала должность первого зама главы ведомства.

В августа 2021 года двоюродный брат главы Чечни Турпал-Али Ибрагимов стал министром по физической культуре, спорту и молодежной политике в республике. В марте ещё один родственник Кадырова Хас-Магомед Кадыров был назначен временно исполняющим обязанности мэра Грозного. В декабре 2020-го дочь Кадырова Хадижат назначили начальником департамента дошкольного образования в городе Грозном.