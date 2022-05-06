Стало известно, кому опасно переедать сыр Диетолог Королёва: переедать сыр опасно людям с гипертонией

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Переедать сыр опасно людям с гипертонией, заболеваниями почек и мигренью, сообщила доктор медицинских наук Маргарита Королёва «Москве 24». Тем, кто страдает от мигрени, противопоказаны гистаминоподобные компоненты, которые могут содержаться в продукте в большом количестве.

Сыр противопоказан в большом количестве людям с гипертонической болезнью. Он содержит большое количество солевых компонентов. Это всегда задержка жидкости, увеличение объёма циркулирующей крови. И это не может не отразиться на состоянии сосудистой стенки и уровне артериального давления, — сказала Королёва.

При отсутствии противопоказаний всё равно не стоит питаться сыром ежедневно, добавила она. В рационе должны быть продукты и животного, и растительного происхождения, много пищевых волокон и разные источники белка. Есть сыр можно максимум четыре раза в неделю, предупредила Королёва.

До этого член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова предупредила об опасности выдержанных сыров, таких как пармезан, при приёме некоторых антидепрессантов. Она объяснила, что они могут повысить артериальное давление. Главная же польза от молочных продуктов — кальций, даже не белок. А вредным можно считать жирность — она у любого сыра выше, чем у молока, отметила диетолог.