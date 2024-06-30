Детсадовский омлет: ностальгический рецепт — вкус, знакомый с детства

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Многие помнят советские блюда, которые готовили в детском саду. Омлет не стал исключением. Это блюдо многих вернет на несколько десятков лет назад. Вот его рецепт.

Возьмите 5 яиц, стакан молока 30 граммов сливочного масла и соль по вкусу. Посолите яйца и тщательно перемешайте, но не взбивайте до пены, нужна однородная масса. Влейте в нее молоко и снова перемешайте.

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом, влейте яйца с молоком. Толщина слоя жидкости должна быть около двух сантиметров. Выпекайте при температуре 200 градусов около получаса. Готовый омлет полейте растопленным сливочным маслом.

Ранее повар Юлия Архипова рассказала, что сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность. Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление сахара или натурального меда.

До этого NEWS.ru раскрыл рецепт вкуснейших котлет из кремлевской столовой. За ними во времена СССР выстраивалась огромная очередь. Они получались невероятно свежими и сочными.