Цветущий ковер без хлопот! Этот многолетник избавит от сорняков навсегда!

Яснотка крапчатая — идеальное растение для «ленивого» сада! Если вы мечтаете о красивом саде без постоянных прополок и сложного ухода, яснотка станет вашей палочкой-выручалочкой. Этот удивительный многолетник сочетает в себе три главных качества: потрясающую декоративность, невероятную живучесть и способность вытеснять сорняки. Моя любимая яснотка крапчатая уже несколько лет создаёт в моём саду роскошный серебристо-зелёный ковёр с нежными цветочками, при этом требует минимального внимания.

Главное достоинство яснотки — её абсолютная неприхотливость. Посадив несколько кустиков на клумбу весной, к осени вы получите плотный покров из переливающихся листьев. Растение прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, мирится с бедными почвами и редкими поливами. Моя яснотка пережила и засуху, и проливные дожди, каждый раз восстанавливаясь с удивительной скоростью.

Особенно ценное качество — способность яснотки подавлять сорняки. Её густые побеги смыкаются в плотный ковёр, через который не могут пробиться даже самые настойчивые сорные растения. При этом сама яснотка никогда не ведёт себя агрессивно по отношению к культурным растениям, аккуратно заполняя только свободное пространство.

Уход за этим чудом-растением сводится к минимуму: иногда полить в особо засушливые периоды и раз в 3–4 года немного проредить разросшиеся куртины.

Ранее сообщалось про многолетник, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!