Цветочный водопад вместо стены: эти красотки эффектно оплетут дом или забор

Хотите получить цветочный водопад вместо стены? Есть решение! Эти красотки эффектно оплетут дом или забор извилистыми побегами с пышными цветами.

Для вертикального озеленения стен идеально подходят плетистые розы — их длинные гибкие побеги (до 3–4 м) с роскошными цветами создают живые цветущие ковры. Лучшие сорта для стен: New Dawn (жемчужно-розовые цветы, морозостойкие), Pierre de Ronsard (крупные кремово-розовые бутоны) и Alchymist (золотисто-оранжевые махровые цветы).

Эти розы цепляются за опоры шипами, поэтому им нужна решетка или натянутая проволока (на расстоянии 30–40 см от стены). Для пышного цветения выбирайте солнечную сторону (не менее 5 часов света в день) и плодородную почву. Важно: осенью побеги снимают с опор, укладывают на лапник и укрывают агроволокном — так они переживут даже суровые зимы.

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