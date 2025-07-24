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24 июля 2025 в 21:15

Цветочный водопад вместо стены: эти красотки эффектно оплетут дом или забор

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите получить цветочный водопад вместо стены? Есть решение! Эти красотки эффектно оплетут дом или забор извилистыми побегами с пышными цветами.

Для вертикального озеленения стен идеально подходят плетистые розы — их длинные гибкие побеги (до 3–4 м) с роскошными цветами создают живые цветущие ковры. Лучшие сорта для стен: New Dawn (жемчужно-розовые цветы, морозостойкие), Pierre de Ronsard (крупные кремово-розовые бутоны) и Alchymist (золотисто-оранжевые махровые цветы).

Эти розы цепляются за опоры шипами, поэтому им нужна решетка или натянутая проволока (на расстоянии 30–40 см от стены). Для пышного цветения выбирайте солнечную сторону (не менее 5 часов света в день) и плодородную почву. Важно: осенью побеги снимают с опор, укладывают на лапник и укрывают агроволокном — так они переживут даже суровые зимы.

Ранее был назван неубиваемый многолетник: цветет даже в адскую жару и ледяной дождь на любых почвах.

цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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