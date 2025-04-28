Чумовые «Язычки» из баклажанов в сухарях! Очень простая и вкусная закуска. Этот необычный рецепт сочетает хрустящие баклажаны с нежной начинкой — идеальная закуска для праздничного стола или необычного ужина!
Ингредиенты
- Баклажаны — 3–4 шт. (длинные)
- Помидоры — 3 шт.
- Яйца — 3 шт.
- Творожный сыр — 150 г
- Салатные листья — 5–6 шт.
- Панировочные сухари — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Укроп — небольшой пучок
- Масло для жарки, соль и перец
Приготовление
1. Подготовьте баклажаны. Нарежьте вдоль тонкими пластинами (5–7 мм), посолите и поперчите. Обмакните во взбитое яйцо, затем в сухари. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны)
2. Соберите закуску. На каждый ломтик баклажана: намажьте творожный сыр с чесноком, положите лист салата, ломтик помидора и аккуратно сверните рулетиком. Выложите красиво на блюдо с листиками салата и укропом. Приятного аппетита!
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