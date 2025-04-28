Чумовые «Язычки» из баклажанов в сухарях! Очень простая и вкусная закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовые «Язычки» из баклажанов в сухарях! Очень простая и вкусная закуска. Этот необычный рецепт сочетает хрустящие баклажаны с нежной начинкой — идеальная закуска для праздничного стола или необычного ужина!

Ингредиенты

Баклажаны — 3–4 шт. (длинные)

Помидоры — 3 шт.

Яйца — 3 шт.

Творожный сыр — 150 г

Салатные листья — 5–6 шт.

Панировочные сухари — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Укроп — небольшой пучок

Масло для жарки, соль и перец

Приготовление

1. Подготовьте баклажаны. Нарежьте вдоль тонкими пластинами (5–7 мм), посолите и поперчите. Обмакните во взбитое яйцо, затем в сухари. Обжарьте на среднем огне до золотистой корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны)

2. Соберите закуску. На каждый ломтик баклажана: намажьте творожный сыр с чесноком, положите лист салата, ломтик помидора и аккуратно сверните рулетиком. Выложите красиво на блюдо с листиками салата и укропом. Приятного аппетита!

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