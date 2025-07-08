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08 июля 2025 в 11:00

Чумовые лимонные маффины! Мешаем за 5 минут — и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чумовые лимонные маффины! Мешаем за 5 минут — и в духовку! Лимонные маффины — простой способ добавить свежий цитрусовый акцент в выпечку. Нежные кексы с ярким лимонным вкусом подойдут для завтрака или перекуса и не займут много времени на приготовление.

Ингредиенты

  • Яйцо — 3 шт.
  • Кукурузная мука — 110 г
  • Греческий йогурт или сметана — 110 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 3 ст. л.
  • Цедра с половины лимона
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Взбейте белок яйца до устойчивых пиков, затем добавьте сахар и лимонный сок, взбейте снова до пышной текстуры. Аккуратно соедините взбитую массу с остальными ингредиентами, перемешайте лопаткой или на малых оборотах миксера, чтобы сохранить воздушность.
  2. Выложите тесто равномерно в формочки для маффинов и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 25 минут. Проверьте готовность зубочисткой — она должна выходить сухой.

Ранее мы делились рецептом крутого десерта! Готовим аппетитные бомбочки с маршмеллоу.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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