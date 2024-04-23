Что известно о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов

Замминистра обороны России Тимур Иванов сегодня, 23 апреля, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Какие подробности известны?

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — уточняется в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что глава страны Владимир Путин проинформирован о задержании Иванова.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу»,— сказал представитель Кремля.

Что известно о деятельности Иванова

В своей должности 48-летний Тимур Иванов отвечает за организацию управления имуществом, расквартирование войск, а также жилищное и медицинское обеспечения. В его ведении находится планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа.

Помимо этого, среди курируемых вопросов у него также инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Иванов был назначен замминистра обороны указом президента в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 годы он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя», специализирующегося на строительстве жилья для военных, а также социально-значимых и стратегических объектов военного назначения.

Иванов входил в рейтинг Forbes «Богатейшие силовики России — 2019» с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей, доходом его самого — 13,6 млн.

Во время пандемии COVID-19 в России в 2020 году Иванов был куратором строительства 16 многофункциональных медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом.

До прихода в Минобороны в мае-ноябре 2012 года Иванов был зампредседателя правительства Подмосковья. В этот период губернатором Московской области был Сергей Шойгу. До этого Иванов работал в энергетической отрасли: в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

Находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.

Почему задержали Иванова

Согласно предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ, Тимур Иванов, курирующий строительство всех военных объектов в стране, подозревается в получении взятки не менее 1 млн рублей.

Следователи будут требоватьв качестве меры пресечения для Иванова арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

По данным Telegram-канала «112», сейчас оперативники проводят следственные мероприятия на даче Иванова в Дагестане.

По информации Telegram-канала Readovka, еще сегодня днем министр присутствовал на коллегии Минобороны РФ.

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