Путину доложили о задержании замминистра обороны России

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов, 07.05.2021 г

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, также заранее в известность был поставлен глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, — сказал он.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки. Более подробной информации ведомство не опубликовало. В правоохранительных органах ТАСС заявили, что следователи будут требовать в качестве меры пресечения для Иванова арест.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима главного нотариуса Подмосковья Станислава Смирнова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Там отметили, что мужчина обвиняется в коммерческом подкупе. Смирнов во время заседания суда был не под арестом, ему была избрана более мягкая мера пресечения.