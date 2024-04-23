СК потребует ареста заместителя главы Минобороны России Иванова

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Тимур Иванов

Следователи будут требовать в качестве меры пресечения для заместителя министра обороны России Тимура Иванова арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки.

Проводятся следственные действия. Преступление относится к особо тяжким, будут ходатайствовать об аресте, — сказал источник.

Telegram-канал Readovka отмечает, что днем 23 апреля Иванов присутствовал на коллегии Министерства обороны РФ. По данным канала, его подозревают в получении взятки в размере не менее одного миллиона рублей. Как уточняет Readovka, по предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее восемь человек в Дагестане получили от 9 до 10 лет колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление полномочиями. Среди фигурантов сотрудники махачкалинского таможенного поста, регионального управления ГИБДД МВД и гражданские лица. Всех взяли под стражу в зале суда.

Имущество преступников будет арестовано, пока они не удовлетворят гражданский иск на 106 млн рублей. Его подавало Северо-Кавказское таможенное управление Федеральной таможенной службы.