C 1 июня вступают в силу изменения в законах РФ: самое главное о новшествах Что изменится: перерасчеты для пенсионеров, подорожание сахара и продление кешбэка для внутреннего туризма

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Что изменится с 1 июня 2023 года

Каждый месяц в России вступают в силу новые законы. Узнаем, какие изменения произойдут с 1 июня 2023 года, а для чего еще не пришел срок. Например, в прошлом году с 1 июня изменился МРОТ, в этом году такие перемены уже произошли в январе. Следующее повышение минимального размера оплаты труда ожидается только через месяц — с 1 июля. Зато вырастут другие виды денежных поступлений для некоторых категорий граждан РФ.

Что изменится с 1 июня 2023 года для пенсионеров

Законодательные изменения с 1 июня 2023 года отразятся на некоторых категориях российских пенсионеров. В частности, те, кто проживал в 1941–1945 годах на территории Сталинграда, получат статус ветерана Великой Отечественной войны. Это означает, что пенсионерам будут положены все возможные льготы и меры социальной поддержки, назначенные для этой категории. На сегодняшний день такую помощь от государства получают россияне, награжденные знаками «Житель осажденного Севастополя» и «Житель блокадного Ленинграда».

С 1 июня пенсионеры, которые находились в Сталинграде в период его осады, будут ежемесячно получать дополнительные финансовые выплаты в размере 3896 рублей. Кроме этого, ветеранам будет положен дополнительный бесплатный набор социальных мер поддержки:

льготный проезд в пригородных электричках

бесплатные лекарства

бесплатные медицинские изделия

субсидированное лечение в санатории

Говоря об изменениях с 1 июня для пенсионеров, нельзя не упомянуть о вступлении в силу такого важного нововведения, как увеличение пенсии для пожилых людей, которые достигли возраста 80 лет по данным на конец мая 2023 года. Размер денежных поступлений для них вырастет в два раза. Кроме того, рост пенсионных доходов ожидает и тех россиян, кто дорабатывал стаж. Однако для этого лишние годы работы придется подтвердить документально — только тогда будет начислена прибавка.

Еще одно нововведение для пенсионеров на федеральном уровне касается увеличения маршрутов транспорта, которые будут доступны по льготам. В их число войдут и те, которые используются для путешествий.

Ряд изменений в законодательстве, вступающих в силу с первого дня лета, будет введен на региональном уровне. Они коснутся следующих сфер:

субсидий на оплату услуг ЖКХ

льгот по налогообложению на движимое и недвижимое имущество

социальных транспортных карт в муниципальных образованиях

Для того чтобы узнать, какие новые льготы и субсидии положены пенсионерам, рекомендуется отслеживать нововведения в местном законодательстве на региональных сервисах федеральных и муниципальных услуг, а также на порталах центров соцзащиты.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Изменение законов с 1 июня

Изменения законов с 1 июня для продовольственных товаров

С 1 июня 2023 года утратит силу заморозка цен на сахар. Несмотря на то что Минсельхоз выпустил рекомендацию для производителей не повышать действующие цены на сахар до осени, стоимость килограмма вполне может вырасти. Такой вариант развития событий может ударить по кошельку тех слоев населения, которые летом, как правило, делают сладкие заготовки из ягод и фруктов на зиму. Сегодня цена за 1 кг сахара при закупке оптовых партий может составлять менее 40 рублей, в розницу его можно купить за 45–50 рублей, в зависимости от региона.

Другое нововведение июня призвано остановить рост продуктовой инфляции в России. Так, с 5 июня начнет действовать запрет на вывоз из страны гречихи и гречневой крупы. По задумке законотворцев, эта мера позволит остановить отток продукта с территории РФ, а значит, приведет к стагнации цен на гречку.

Еще один вид маркировки появится с начала лета на некоторых группах продовольственных товаров в России:

сырах

пищевом льде

замороженных продуктах

мороженом

Предполагается, что эта мера позволит защитить граждан от покупки некачественных продуктов.

Также в конце июня начнут действовать поправки в закон о пчеловодстве. Согласно разработанным законодателями мерам, это позволит освободить рынок от фальсификата. Так, в соответствии с изменениями, на федеральном уровне будут определены понятия «мед» и «продукция пчеловодства». На сегодняшний день эти виды продукции определяются ГОСТом 25629-2014 «Пчеловодство. Термины и определения». При этом большая часть продукции на рынке выпускается по ТУ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какие изменения произойдут 1 июня

Изменения 1 июня для активных граждан

Для тех, кто работает, отдыхает и ведет активный образ жизни, появятся значимые изменения в законодательстве. Так, вступит в силу закон о просветительской деятельности. Согласно документу, граждане России будут защищены от антигосударственной пропаганды. Однако как именно это будет реализовываться на практике, пока неясно.

Новшества в законах появятся для путешествующих в Европу граждан России: перестанет действовать «Зеленая карта» ОСАГО. Отныне во время автомобильных путешествий по странам Евросоюза и Швейцарии россияне будут обязаны покупать полис ОСАГО того государства, на территории которого они находятся.

А вот поклонников внутреннего туризма новинки в законодательстве скорее порадуют. За путевку на отдых можно будет вернуть до 20% стоимости до конца 2023 года. Так, при оплате картой «Мир» можно будет получить кешбэк в следующих размерах:

5% от потраченной на путевку суммы в период с 28.05.2023 по 10.06.2023

10% — с 11.06.2023 по 17.06.2023

от 11% до 20% в период с 18.07.2023 по 29.08.2023

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru С 1 июня изменится МРОТ

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