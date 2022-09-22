Рынок ОСАГО лихорадит на фоне дефицита запчастей. Страховые компании обеспокоены осложнением выплат и увеличением сроков ремонта и хотят использовать дешевые аналоги вместо оригинальных автокомпонентов, а всех, кто требует соблюдения сроков и условий ремонта, называют недобросовестными. В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Импортозамещение в ОСАГО», на котором присутствовали представители страховых компаний, автосервисов, экономисты и другие эксперты. Вкратце итоги можно подвести такие: запчастей не хватает, сроки затягиваются, а водители, то есть покупатели полисов ОСАГО, требуют соблюдения условий выплат и ремонта.
В качестве временных мер разрешения кризисной ситуации было предложено увеличить установленные законом сроки — сейчас на ремонт на СТО законом дается 30 дней. Это поможет в случаях, когда требуется длительное ожидание запасных частей из-за рубежа.
Второй действенной мерой представители РСА считают легализацию установки бывших в употреблении деталей. По мнению представителей страховых компаний, параллельный импорт пока не решил проблемы нехватки многих товарных позиций.
Третья мера — скорее политическое заявление, нежели реальный инструмент: страховщики считают, что правительство должно разработать госпрограмму поддержки отечественных производителей автозапчастей.
Все, что происходит в этом направлении, пока совершается явно не в тех масштабах, которые необходимы для конвейерной работы по урегулированию убытков и по ремонту автомобилей. Мы уже давно начали обсуждать тему использования б/у запчастей в ОСАГО. Этот опыт распространен на разных рынках, в том числе и в Западной Европе, — считает Алексей Артамонов, вице-президент «АльфаСтрахования».
Марина Щукина, заместитель начальника Управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-Гарантия», жалуется, что некоторые автовладельцы пытаются нажиться на невозможности соблюдения сроков:
Страховые компании получают судебные иски о том, что нарушены сроки выдачи направления на ремонт, не обеспечено выполнение требования закона, не отремонтирован автомобиль. В связи с этим страховые компании платят штрафы, так как суды исходят из того, что написано в законе, и трактуют его буквально.
Переписываем справочники
Согласно единой методике определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства от ЦБ РФ, справочники стоимости запчастей обновляются каждые 3 месяца. Последнее издание, используемое всеми страховыми компаниями при расчете стоимости ремонта, было подготовлено 11 сентября. Ранее в списках фигурировали цены на оригинальные запчасти, с поставками которых сейчас как раз проблемы. В новой редакции, которая должна вступить в силу 19 октября, предлагается рассчитывать стоимость ремонта уже с использованием аналогов — китайских запчастей.
Проблема в том, что никто не может гарантировать качество этих аналогов. Нередко дешевые компоненты выглядят похоже, но не обеспечивают необходимый функционал или даже не соответствуют оригиналу по некоторым параметрам.
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что страховые компании уже открыто признают, что все чаще предлагают клиентам денежную компенсацию вместо направлений на ремонт. Логично, что бизнесмены заинтересованы в законных инструментах, позволяющих эти выплаты сократить. Эксперт приводит пример: стоимость оригинального заднего бампера на Toyota Camry 2015 года выпуска — 40 513 рублей. Аналог из КНР стоит 12 298 рублей.
При таком подходе страховые компании будут считать ремонт по самым дешевым аналогам, как в этом примере, и будут вынуждать нас брать деньгами, да еще за минусом амортизации машины, то есть будут выплачивать меньше стоимости самых дешевых аналогов — считает Кадаков.
Трудности терминологии
Один из моментов, которые особенно возмутили Кадакова на встрече со страховщиками, это новая терминология. В докладах об итогах работы некоторые представители бизнеса использовали термин «недобросовестный потерпевший» в отношении клиентов, требующих соблюдения сроков ремонта и справедливого расчета его стоимости.
Если раньше под этим подразумевались исключительно мошенники, «подставлялы» и так называемые автоюристы, теперь они называют недобросовестными потерпевшими автовладельцев, которые просто настойчиво добиваются исполнения страховыми компаниями своих обязательств и справедливых выплат после ДТП, как по ОСАГО, так и по каско. Ты «недобросовестный потерпевший», потому что не хочешь войти в их бедственное положение, понять и простить — говорит главред «За рулем».
Использование вторичных запчастей также связано с рядом моментов, которые пока никто не прояснил. Эксперты пока не придумали, как определять остаточный ресурс запчасти, как стандартизировать требования к подготовке запчастей к установке. Неясно также, откуда брать эти самые запчасти — на разборках, площадках объявлений или еще где-то, как за них платить.
Есть еще один важный момент: легализация использования запчастей б/у может подстегнуть рост количества угонов автомобилей для разбора на детали.