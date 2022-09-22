ОСАГОзамещение: выплаты по «автогражданке» могут упасть Страховщики жалуются на дефицит запчастей, плохих клиентов и ищут способы значительно сократить компенсации на ремонт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рынок ОСАГО лихорадит на фоне дефицита запчастей. Страховые компании обеспокоены осложнением выплат и увеличением сроков ремонта и хотят использовать дешевые аналоги вместо оригинальных автокомпонентов, а всех, кто требует соблюдения сроков и условий ремонта, называют недобросовестными. В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Импортозамещение в ОСАГО», на котором присутствовали представители страховых компаний, автосервисов, экономисты и другие эксперты. Вкратце итоги можно подвести такие: запчастей не хватает, сроки затягиваются, а водители, то есть покупатели полисов ОСАГО, требуют соблюдения условий выплат и ремонта.

В качестве временных мер разрешения кризисной ситуации было предложено увеличить установленные законом сроки — сейчас на ремонт на СТО законом дается 30 дней. Это поможет в случаях, когда требуется длительное ожидание запасных частей из-за рубежа.

Второй действенной мерой представители РСА считают легализацию установки бывших в употреблении деталей. По мнению представителей страховых компаний, параллельный импорт пока не решил проблемы нехватки многих товарных позиций.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья мера — скорее политическое заявление, нежели реальный инструмент: страховщики считают, что правительство должно разработать госпрограмму поддержки отечественных производителей автозапчастей.

Все, что происходит в этом направлении, пока совершается явно не в тех масштабах, которые необходимы для конвейерной работы по урегулированию убытков и по ремонту автомобилей. Мы уже давно начали обсуждать тему использования б/у запчастей в ОСАГО. Этот опыт распространен на разных рынках, в том числе и в Западной Европе, — считает Алексей Артамонов, вице-президент «АльфаСтрахования».

Марина Щукина, заместитель начальника Управления методологии обязательных и массовых страховых продуктов «РЕСО-Гарантия», жалуется, что некоторые автовладельцы пытаются нажиться на невозможности соблюдения сроков:

Страховые компании получают судебные иски о том, что нарушены сроки выдачи направления на ремонт, не обеспечено выполнение требования закона, не отремонтирован автомобиль. В связи с этим страховые компании платят штрафы, так как суды исходят из того, что написано в законе, и трактуют его буквально.

Переписываем справочники

Согласно единой методике определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства от ЦБ РФ, справочники стоимости запчастей обновляются каждые 3 месяца. Последнее издание, используемое всеми страховыми компаниями при расчете стоимости ремонта, было подготовлено 11 сентября. Ранее в списках фигурировали цены на оригинальные запчасти, с поставками которых сейчас как раз проблемы. В новой редакции, которая должна вступить в силу 19 октября, предлагается рассчитывать стоимость ремонта уже с использованием аналогов — китайских запчастей.

Проблема в том, что никто не может гарантировать качество этих аналогов. Нередко дешевые компоненты выглядят похоже, но не обеспечивают необходимый функционал или даже не соответствуют оригиналу по некоторым параметрам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков считает, что страховые компании уже открыто признают, что все чаще предлагают клиентам денежную компенсацию вместо направлений на ремонт. Логично, что бизнесмены заинтересованы в законных инструментах, позволяющих эти выплаты сократить. Эксперт приводит пример: стоимость оригинального заднего бампера на Toyota Camry 2015 года выпуска — 40 513 рублей. Аналог из КНР стоит 12 298 рублей.

При таком подходе страховые компании будут считать ремонт по самым дешевым аналогам, как в этом примере, и будут вынуждать нас брать деньгами, да еще за минусом амортизации машины, то есть будут выплачивать меньше стоимости самых дешевых аналогов — считает Кадаков.

Трудности терминологии

Один из моментов, которые особенно возмутили Кадакова на встрече со страховщиками, это новая терминология. В докладах об итогах работы некоторые представители бизнеса использовали термин «недобросовестный потерпевший» в отношении клиентов, требующих соблюдения сроков ремонта и справедливого расчета его стоимости.

Если раньше под этим подразумевались исключительно мошенники, «подставлялы» и так называемые автоюристы, теперь они называют недобросовестными потерпевшими автовладельцев, которые просто настойчиво добиваются исполнения страховыми компаниями своих обязательств и справедливых выплат после ДТП, как по ОСАГО, так и по каско. Ты «недобросовестный потерпевший», потому что не хочешь войти в их бедственное положение, понять и простить — говорит главред «За рулем».

Использование вторичных запчастей также связано с рядом моментов, которые пока никто не прояснил. Эксперты пока не придумали, как определять остаточный ресурс запчасти, как стандартизировать требования к подготовке запчастей к установке. Неясно также, откуда брать эти самые запчасти — на разборках, площадках объявлений или еще где-то, как за них платить.

Есть еще один важный момент: легализация использования запчастей б/у может подстегнуть рост количества угонов автомобилей для разбора на детали.