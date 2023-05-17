Кофе резко дорожает во всем мире: вырастут ли цены в России Как выросли цены на растворимый кофе за год и что с ними будет дальше

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Европейцы стали отказываться от арабики в пользу более дешевого сорта — робусты, из которой часто делают растворимый и молотый кофе. Но даже на зерна робусты оптовые цены в Европе поднялись до максимума почти за 12 лет. В США цены падать тоже не торопятся. О том, что будет и что уже происходит с ценами на кофе в России, расскажет NEWS.ru.

Как подорожал кофе в мире

Оптовые цены на зерна кофе робуста в Европе достигли на этой неделе максимума почти за 12 лет, пишет Bloomberg. Робуста часто используется в растворимом кофе и в молотом кофе, которое продается в супермаркетах, а также для приготовления эспрессо. Из-за роста цен на зерна дорожает и продукция в магазинах.

Так, в Германии, на крупнейшем в Европе рынке кофе, растворимые сорта сейчас стоят на 20% больше, чем год назад, несмотря на снижение инфляции на зерновой кофе, отмечает агентство. В США темп роста цен на растворимый кофе снижается медленнее, чем на обжаренные зерна.

Почему растут цены на робусту

Зерна робусты обычно дешевле, чем зерна арабики. Ведь выращивать кусты робусты гораздо проще. Они могут расти на меньших высотах, чем арабика, и не слишком требовательны к погодным условиям и удобрениям. К тому же робуста более урожайна. То есть этот вид кофе легче производить в больших объемах.

Но инфляция в Европе и США привела к тому, что некоторые потребители стали отказываться от арабики в пользу робусты. В результате зерен этого растения стало не хватать. Производители не могут обеспечить потребности рынка из-за низкого урожая.

Самый крупный производитель — Вьетнам — собрал, возможно, самый маленький урожай кофе за четыре года. Из-за роста цен на удобрения фермеры решили выращивать более доходные культуры, такие как авокадо или дуриан, отмечает Bloomberg. Бразилия, второй по величине производитель робусты, стала жертвой засухи. А Индонезия, напротив, может пострадать из-за сильных дождей. «Вероятность того, что глобальный дефицит робусты уменьшится в ближайшее время, выглядит маловероятно», — отмечается в публикации.

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Как изменились цены на кофе в России

Россия уже пережила бурный рост цен на кофе прошлой весной. Так, по данным разработчика онлайн-касс «Эвотор», предоставленным NEWS.ru, в марте 2022 года цены на молотый кофе выросли на 16% к февралю и на 29% за год. В апреле случился еще более резкий рост ― кофе тогда подорожал на 21% (и на 53% к апрелю 2021 года). Этот скачок оказался одним из самых высоких в рознице. Для сравнения: в среднем в апреле 2022 года цены на продукты выросли на 25% к 2021 году.

Затем цены в несетевой рознице стабилизировались и даже начали снижаться. В итоге в апреле 2023 года средние цены на молотый кофе оказались на 4% ниже пиков прошлогоднего апреля. Хотя по сравнению с мартом этого года они немного выросли — на 1%.

Схожая динамика наблюдалась и в ценах на растворимый кофе. В этом апреле средние цены на него превысили показатели годичной давности только на 6%. Причем за последний месяц растворимый кофе даже подешевел на 1%.

Будет ли дорожать кофе в будущем

По мнению доцента кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, рост европейских цен дойдет до России через пять-шесть месяцев. Именно столько времени обычно нужно для «заимствования цен». Эксперт допускает, что к ноябрю «цены на растворимый кофе в России могут вырасти на 20%, как это случилось в Германии».

По ее словам, в Россию кофе в основном поставляется из Вьетнама и Индии. В этом году именно во Вьетнаме было собрано меньше всего кофе, и именно сорта робуста, из которого преимущественно и делают растворимый кофе, отметила Лебединская.

О том, что стоимость кофе может резко вырасти в 2023 году, ранее предупреждал и посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра. По его словам, в производстве кофе сейчас есть проблемы, связанные с урожаем в самых «кофейных» регионах Колумбии из-за тяжелой зимы. «Ожидается, что урожай снизится на 50–57% по сравнению с прошлым годом. Колумбия в основном производит арабику, это очень мягкий сорт, и производство кофе уже уменьшилось на 22%», — говорил дипломат в ноябре.

Тогда же посол отметил, что к повышению цен приведут в том числе удорожание удобрений, проблемы с логистикой и нехватка контейнеров.

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Какой кофе предпочитают россияне

Эксперты аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор данных с кассовых аппаратов по всей стране) отмечают снижение продаж кофе в России. В первом квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) число покупок растворимого кофе снизилось на 16%, молотого — на 25%, зернового — на 8%, в капсулах — на 17%.

Такую динамику эксперты связывают с тем, что в феврале прошлого года в России резко вырос спрос на бакалейные товары, в том числе и на кофе. В 2023 году подобного ажиотажа эксперты не наблюдают. Напротив, из-за роста мировых цен на кофе и на логистику потребители смещаются в сторону полок с чаем и другими напитками.

Тем не менее спрос на кофе сохраняется, особенно среди жителей мегаполисов, которые предпочитают заказывать его онлайн. В топе продаж — растворимый и молотый кофе. Растворимый кофе обычно берут в баночках до 200 грамм, молотый — в упаковках до 300 грамм, зерновой — в пакетах по килограмму, капсульный — в комплектах по 10 штук (капсул).

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