Эксперт рассказала, какой вид кофе подорожает больше всего

Повышение цен из-за сокращения урожая кофе в Бразилии затронет только растворимый вариант напитка. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.

Специалист отметила, что бразильский кофе считается самым низкосортным, он идёт в основном на растворимый кофе.

Если в Бразилии действительно снизился урожай, то в первую очередь это скажется на подорожании именно растворимого кофе, который вываривают очень долго. Я думаю, что в кофейнях на цене это не скажется, потому что туда поставляют другие зёрна, — пояснила Тихонова.

Она также добавила, что кофе по-прежнему стабильно будут продолжать поставлять страны Африки и Тихоокеанского бассейна.

Ранее сообщалось, что рынок обеспокоен заморозками в Бразилии и отреагировал на события подорожанием стоимости фьючерсов на кофе сорта арабика до $2 за фунт, это максимум с 2014 года.

Поставщики стали рассылать ретейлерам уведомления о подорожании кофе в августе на 10–12%.