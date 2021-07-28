Эксперт рассказала, какой вид кофе подорожает больше всего
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
13:45, 28 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Повышение цен из-за сокращения урожая кофе в Бразилии затронет только растворимый вариант напитка. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова.
Специалист отметила, что бразильский кофе считается самым низкосортным, он идёт в основном на растворимый кофе.
Если в Бразилии действительно снизился урожай, то в первую очередь это скажется на подорожании именно растворимого кофе, который вываривают очень долго. Я думаю, что в кофейнях на цене это не скажется, потому что туда поставляют другие зёрна, — пояснила Тихонова.
Она также добавила, что кофе по-прежнему стабильно будут продолжать поставлять страны Африки и Тихоокеанского бассейна.