Цены на растворимый кофе достигли рекордных значений за 12 лет Bloomberg: цены на кофейные зерна робуста достигли максимума за последние 12 лет

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Цены на кофейные зерна сорта робуста достигли максимальных значений за последние 12 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли. Такие зерна чаще всего используются для приготовления растворимого кофе, эспрессо и молотых смесей. Собеседники агентства подчеркнули, что рост цен связан с резким повышением спроса, который фермеры не успевают удовлетворять.

Произошло такое сильное смещение спроса от более дорогого кофе, что даже рынок не удовлетворяется экспортом более дорогой робусты, — отметила директор консалтинговой компании в Нью-Йорке, специализирующейся на кофе, Джудит Гейнс.

По данным экспертов, за первые шесть месяцев 2023 года было экспортировано больше зерен робуста, чем за предыдущие три года. Информацию о повышенном спросе подтвердили в Бразильской ассоциации производителей растворимого кофе, а также компаниях Nestle SA и Tata Coffee.

Рост спроса на растворимый кофе произошел в неурожайные годы. Так, главный экспортер робусты Вьетнам собрал самый маленький урожай за четыре года. Вторая по производству робусты страна — Бразилия — сильнейшим образом пострадала от засухи, в результате чего на ее территории тоже выросло мало кофе.

Эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный ранее сообщил, что кофе в России может подорожать на 30% вследствие плохого урожая в мире. По его словам, неурожай уже отразился на стоимости кофе на мировых рынках и в ближайшее время затронет российских потребителей. Аналитик прогнозирует, что цена будет расти постепенно.