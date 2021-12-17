Россиян предупредили о дефиците и росте цен на кофе

Основатель и управляющий компании по обжарке кофе «Торрефакто» Илья Савинов рассказал о грядущем дефиците, подорожании и снижении качества кофе. По словам эксперта, причин несколько, в том числе это коронавирусные ограничения, пишут «Известия».

По словам Савинова, жёсткие карантинные меры привели не только к ограничению экспорта кофе, но и к тому, что урожай просто некому собирать.

Например, Коста-Рика, где высокий уровень жизни, нанимала сборщиков урожая из соседних Никарагуа на севере и Панамы на юге. Однако ковидные ограничения существенно ограничили въезд гастарбайтеров, пришлось брать более дорогих местных. Это не только дороже, но и сложнее, так как местные на чёрной работе работать не хотят, — пояснил эксперт.

Другим фактором, влияющим на рост цен на кофе, является подорожание перевозок. Морские перевозки, при помощи которых до потребителя доходят 90% товаров, подорожали за период пандемии в 8 раз. К тому же в портах не хватает докеров и грузчиков, из-за чего каждое судно разгружается и загружается гораздо медленнее.

Это приводит к срыву поставок и локальному дефициту конкретных сортов в странах потребления, что дополнительно гонит цену вверх. Из-за подорожания арабики кофейни и другие участники рынка переходят на более дешёвые сорта. В Европе на споте тоже практически нет Бразилии. Либо она слишком дорога, — обрисовал ситуацию эксперт.

Ещё одна причина — неурожай кофе в тех странах, где он является основным пунктом экспорта. В Бразилии была сильнейшая засуха, а потом аномальные холода в июне сильно сократили урожай, в Колумбии часть урожая смыло дождями, Эфиопия находится на пороге гражданской войны, а во Вьетнаме введены жёсткие коронавирусные ограничения.

Всё это заставляет паниковать любителей бодрящего напитка и поставщиков, которые стремятся закупить продукцию впрок. Это ведёт к росту цен, особенно на фоне стремления компаний ограничить поставки кофе на рынок, опасаясь, что у них не будет достаточных запасов.

Это может привести к тому, что стремительно дорожающий кофе станет менее качественным: производители в целях экономии будут добавлять к арабике робусту — более крепкий и горький сорт. Он в четыре раза дешевле арабики, этим зёрнам уделяют меньше времени при сортировке. Однако производители уверяют, что для потребителей этом плане ничего не изменится.

Мы давно дочищаем коммерческие запасы робусты с помощью фотосепаратора, удаляя гнилые и закисшие зёрна, а также всё то, что не подходит под стандарт по цвету (до 1% общей массы). Это повышает качество кофе, а цена остаётся приемлемой. Плюс в робусте вдвое больше кофеина. А кофе пьют в основном, чтобы взбодриться, — отмечают в «Торрефакто».

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