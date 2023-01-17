В Госдуме планируют обсудить временную отмену ОСАГО

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В Госдуме планируется решить вопрос о невыполнении обязательств страховыми компаниями в случае повреждения автомобиля, в том числе временно могут позволить водителям не оформлять ОСАГО, рассказал глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов, который выступил с данной инициативой. В беседе с «Парламентской газетой» он уточнил, что такие меры должны быть временными, пока компании не начнут в полной мере выполнять свои обязательства перед гражданами.

Можно временно приостановить страховые сборы, пока не будет найдено решение, — предложил Кабанов.

По его мнению, такая инициатива должна заставить страховые компании выполнять свои обязательства. Глава НАК отметил, что идеи об увеличении сроков ремонта по ОСАГО до 60 дней и использование б/у запчастей не поддержали в Центробанке. Кабанов уточнил, что денежные выплаты по страховым случаям не могут решить проблему, а только злят водителей, потому что не могут покрыть расходы.

То есть я плачу каждый год деньги, вы нам поднимаете коэффициенты за аварии, какие-то еще требования предъявляете, а сами ничего не выполняете. Это обычные поборы получаются. И надо законодателям подумать над ответственностью страховщиков, — пояснил Кабанов.

В Госдуме инициативу поддерживают, сообщил председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Он пообещал направить запросы в Центробанк и Российский союз автостраховщиков, предложив решить проблему в правовом поле.

Ранее стало известно, что доля компенсаций в случае повреждения автомобиля по ОСАГО в России упала практически до 0%. Причиной этого стал дефицит деталей для ремонта автомобилей. В первые месяцы 2022 года компенсации по ОСАГО составляли около 9%.