Бурятский режиссёр отвёз пришедших к нему полицейских в прокуратуру

https://static.news.ru/photo/e38160f8-760b-11eb-87dd-96000091f725_660.jpg Артём Бурлов Фото: artem.burlov/instagram.com

Силовики Улан-Удэ пришли к местному режиссёру Артёму Бурлову из-за акции протеста КПРФ, которая прошла 23 февраля. Он сам отвёз их в прокуратуру.

Деятель кино рассказал, что полицейские пришли к его подъезду, когда он собирался ехать на встречу. Он опубликовал два видеоролика из машины, в одном из которых рассказал о произошедшем.

Я поехал на встречу 23 февраля. И вот возле подъезда меня ожидали два сотрудника полиции. И мы сейчас на моём автомобиле едем в отдел полиции по моей инициативе, потому что я вообще не понял свой статус юридический в данный момент. Задержан, не задержан — мне сотрудники полиции ничего не пояснили, — сообщил он в Instagram.

Во втором видео силовики просят остановить машину на остановке, но режиссёр просит их не мешать ему вести машину. Он напоминает о планах посетить прокуратуру и говорит о репрессиях в свой адрес.

23 февраля в Москве и других городах России прошли не согласованные с властями акции в поддержку политзаключённых и против политических репрессий. Организатором мероприятий стала парламентская КПРФ. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что митинги и демонстрации — это абсолютно нормальное явление, если оно не нарушает законы страны о проведении подобных мероприятий.

До этого Зюганов пригрозил, что партия выведет на масштабные протесты своих сторонников в регионах, если власти не прекратят преследовать членов партии. Так он отреагировал на задержание депутата Саратовской областной думы и блогера Николая Бондаренко, которому выписали штраф за участие в несогласованном митинге. По его словам, «власть полностью ошалела от грязной навальнятины», поэтому решила задержать депутата-коммуниста Николая Бондаренко.

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города. Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон. Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован, писал NEWS.ru.