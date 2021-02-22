Коммунисты вышли на несогласованные митинги в Москве

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В Москве представители КПРФ вышли на массовые несанкционированные митинги.

На Театральной площади столицы люди держат в руках знамёна партии и скандируют «Свободу политическим заключённым» и другие антиправительственные лозунги. Коммунисты заявляют, что собрались против «системы капитализма».

В толпе замечены депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Была перекрыта Красная площадь. Уже есть сообщения о первых задержаниях, передаёт портал readovka.ru.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что митинги и демонстрации — это абсолютно нормальное явление, если оно не нарушает законы страны о проведении подобных мероприятий. Он добавил, что многие сторонники оппозиционера Алексея Навального, выходящие на несогласованные демонстрации, не понимают, что происходит на самом деле. Если им объяснить, кто такой Навальный, то у блогера не останется последователей. Также Зюганов отметил, что необходимо проводить работу с молодёжью, которая плохо разбирается в происходящем и не учит историю.

До этого Зюганов пригрозил, что партия выведет на масштабные протесты своих сторонников в регионах, если власти не прекратят преследовать членов партии. Так он отреагировал на задержание депутата Саратовской областной думы и блогера Николая Бондаренко, которому выписали штраф за участие в несогласованном митинге. По его словам, «власть полностью ошалела от грязной навальнятины», поэтому решила задержать депутата-коммуниста Николая Бондаренко.

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города. Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон. Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован, писал NEWS.ru.