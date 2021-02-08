Саратовского депутата оштрафовали за участие в акции в поддержку Навального

https://static.news.ru/photo/272c7a62-6a28-11eb-a8b1-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamnavalny_srtv

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко оштрафовали за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Такое решение принял Фрунзенский районный суд города.

Судом вынесено постановление, которым Бондаренко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга. — NEWS.ru), — сообщили в суде.

Согласно позиции обвинения, политик, как и другие участники акции, оставался на улице несмотря на требование разойтись, распространяемое силовиками через мегафон. Таким образом, по мнению суда, он «совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия». Депутата обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. При этом приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован, передаёт РИА Новости.

Политик говорил, что ходил на акцию в качестве наблюдателя. Ранее он заявлял о своём желании баллотироваться в Государственную думу от округа, от которого в Саратовской области хочет пойти действующий председатель ГД Вячеслав Володин.

На акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Акциями люди выражали поддержку политику Алексею Навальному, арестованному по делу «Ив Роше» после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом, писал NEWS.ru.