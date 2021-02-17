Зюганов заявил о важности соблюдать законы при проведении демонстраций

https://static.news.ru/photo/53326782-7123-11eb-922c-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf/vk.com

Митинги и демонстрации — это абсолютно нормальное явление, если оно не нарушает законы страны о проведении подобных мероприятий, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Протестные акции — это нормально, если они в рамках закона, — цитирует председателя Коммунистической партии РИА Новости.

Он добавил, что многие сторонники оппозиционера Алексея Навального, выходящие на несогласованные демонстрации, не понимают, что происходит на самом деле. Если им объяснить, кто такой Навальный, то у блогера не останется последователей.

В России предателя, изменника никто поддерживать не будет. И если не будут ещё финансировать из-за рубежа и бегать послы, нарушая наши законы, — указал Зюганов.

Также он отметил, что необходимо проводить работу с молодёжью, которая плохо разбирается в происходящем и не учит историю.

Как ранее писал NEWS.ru, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила о том, что по официальным данным правоохранительных органов, за период с 23 января в Москве были задержаны более пяти тысяч человек, участвовавших в несанкционированных протестных акциях на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального и суда над ним.

23 и 31 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера. Шествия были подавлены силовиками. 2 февраля после суда над ним о замене условного срока на реальный состоялись новые столкновения протестующих с ОМОНом. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с незаконными акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.