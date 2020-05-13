Больница Святого Георгия закупила в апреле более 200 аппаратов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/41f0505e-9502-11ea-9efd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где в результате возгорания погибли пять человек, закупила в апреле 237 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом говорится в материалах портала госзакупок.

На покупку аппаратов ИВЛ «Авента-М» был выделен 441 миллион рублей. Стоимость одного аппарата составила 1,86 миллиона рублей.

Контракт был заключён 24 апреля 2020 года. Поставщиком стал Уральский приборостроительный завод.

12 мая пять пациентов на ИВЛ погибли в петербургской больнице. Очаг возгорания находился в отделении реанимации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал короткое замыкание аппарата ИВЛ предварительной причиной пожара. Комитет здравоохранения города принял решение прекратить использование ИВЛ, произведённых на Уральском приборостроительном заводе.

Как ранее писал NEWS.ru, Росздравнадзор приостановил на территории России обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля.