Нюта Федермессер госпитализирована в Коммунарку

Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Выплаты по 75 тысяч рублей от России в честь юбилея победы в Великой Отечественной войне получат инвалиды и ветераны войны, проживающие на территории Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. На 50 тысяч рублей могут рассчитывать их земляки, которые были узниками концлагерей.

Указ о единовременной выплате 8 мая подписал президент РФ Владимир Путин, о чём сообщает официальный сайт главы государства. Общая сумма выделенных средств не называется. Выплаты в республиках получат, когда уже...