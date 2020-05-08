Нюта Федермессер госпитализирована в Коммунарку

https://static.news.ru/photo/c81a185a-9191-11ea-ac10-fa163e074e61_660.jpgНюта ФедермессерФото: State Duma Russia/Global Look Press
Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Федермессер рассказала, что её тест на коронавирус дал положительный результат. Она оказалась в больнице в Коммунарке ещё и с начальной стадией пневмонии.
По КТ в обоих лёгких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре. Так что теперь я изучаю ковидный госпиталь из положения лёжа. Как и положено, чтобы узнать всё в деталях, — говорится в сообщении Федермессер на её странице в Facebook.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в инфекционной больнице в Коммунарке лечение проходят 375 человек. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. По его словам, 55 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ. Согласно данным на утро 8 мая, у 372 пациентов — диагноз «внебольничная пневмония». Коронавирус подтверждён у 76% пациентов.