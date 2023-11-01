Актера Канахина из РДК заочно арестовали: кто такой, как он помогает ВСУ В Москве заочно арестовали и объявили в розыск актера Кирилла Канахина

Фото: Соцсети

Кирилл Канахин

Мещанский суд Москвы заочно арестовал российского актера Кирилла Канахина, одного из предполагаемых соучастников нападения на села в Брянской области, организованного командиром «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денисом Капустиным. Какие подробности известны?

Канахин также объявлен в розыск по делу о прохождении обучения в целях террористической деятельности.

«Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания», — уточнил источник.

Какие уголовные дела возбуждены в отношении Канахина

18 октября появилась информация о том, что в отношении бывшего актера Театра Луны Кирилла Канахина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины после начала спецоперации, возбудили сразу несколько уголовных дел по статьям: «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». Ему грозит пожизненное заключение.

В 2016 году Канахин пытался вступить в ряды ВСУ. Затем он вернулся в Москву. В августе 2022 года артист вступил в РДК, который ведет боевые действия против ВС РФ и организовывает нападения на приграничные регионы России.

В какой атаке участвовал Канахин

Атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Брянскую область произошла 2 марта 2023 года. Губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что нападавшие обстреляли легковой автомобиль, в результате чего скончался один человек. Один ребенок получил ранение, он был госпитализирован. Позже выяснилось, что диверсанты стреляли из гранатомета по дому, где в тот момент была женщина с двумя детьми.

Почему от Канахина отреклась его мать

Мать Кирилла Канахина заявляла, что отреклась от сына после его участия в теракте под Брянском. Она признавалась, что не одобряет действия наследника.

«Я не одобряю это ни в коем случае. Страна его накажет. Государство накажет. Органы его накажут. И наказание должно быть справедливое. Нападение на свою страну — это предательство», — говорила женщина.

Она также уточняла, что не знала о вступлении сына в ряды ВСУ. Он связывался с ней, чтобы поздравить с днем рождения, и рассказывал только про отношения с девушкой.

«Пока он был на Украине, у меня не было с ним связи, знаю лишь, что встречался с какой-то девушкой. Про вступление в ВСУ даже не предполагала. Мне он звонил, чтобы только поздравить с днем рождения. И в голову не могло прийти, что он может сотворить такое», — утверждала мать актера.

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