Бывший российский актер заочно арестован и объявлен в международный розыск Суд в Москве заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего российского актера Кирилла Канахина, одного из предполагаемых соучастников нападения на села в Брянской области, организованного командиром «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Денисом Капустиным. Канахин объявлен в розыск по делу о прохождении обучения в целях террористической деятельности, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ <...> сроком на два месяца, исчисляя срок с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания, — сообщил источник агентства.

Вменяемая Канахину статья предполагает наказание вплоть до пожизненного заключения. В суде уточнили, что бывший актер объявлен в международный розыск.

Ранее уже сообщалось, что в отношении Канахина, который в прошлом являлся актером Театра Луны, возбудили сразу несколько уголовных дел. Ему вменяют статьи о госизмене, организации террористического сообщества, а также участии в нем, наряду с прохождением обучения в целях осуществления терроризма.

Мать актера ранее отреклась от сына после его предполагаемого участия в атаке диверсантов на Брянскую область. Женщина назвала нападение на свою страну предательством, выразив надежду на справедливое наказание.