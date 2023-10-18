Экс-актеру Театра Луны грозит пожизненный срок за диверсию под Брянском SHOT: актеру Канахину грозит пожизненный срок за диверсию под Брянском

Фото: Соцсети

Кирилл Канахин

Telegram-канал SHOT сообщил, что в отношении бывшего актера Театра Луны Кирилла Канахина, вступившего в ряды ВСУ после начала специальной военной операции России на Украине, возбудили сразу несколько уголовных дел. По информации канала, 41-летнему артисту грозит пожизненный срок.

Против Канахина, как передает SHOT, возбудили дела по статьям «Госизмена», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем». В августе прошлого года артист вступил в РДК (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), который ведет боевые действия против российской армии и организовывает нападения на приграничные регионы РФ.

Мать Канахина ранее заявила, что отреклась от сына после его участия в теракте в Брянской области. Как она рассказала KP.RU, его необходимо наказать за предательство Родины, и приговор должен быть справедливым. Женщина узнала сына на фотографии, где человек позирует около школы во время террористической атаки под Брянском. Тогда украинские диверсанты проникли на территорию региона и обстреляли автомобиль с детьми.