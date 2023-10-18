Мультипликатору Мунтяну грозит до 10 лет колонии за пост про Бучу Baza: на мультпиликатора Мунтяна завели дело о фейках за пост про Бучу

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Российский мультипликатор Павел Мунтян

Telegram-канал Baza сообщает, что российский мультипликатор Павел Мунтян (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный благодаря проекту Mr. Freeman, стал фигурантом уголовного дела о публичном распространении фейков про российскую армию (ч.2 ст. 207.3 УК РФ). По данным канала, поводом для уголовного преследования послужил его пост про Бучу.

Baza пишет, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Мунтяна 17 октября. По данным канала, следователи усмотрели распространение фейков об использовании ВС РФ в посте, который мультипликатор выложил в своем Telegrm-канале в апреле 2022 года. В сообщении отмечается, что в этой публикации он обвинил российских военных в гибели 280 жителей украинской Бучи.

Вторая часть статьи 207.3 УК РФ предполагает наказание до 10 лет лишения свободы. Baza пишет, что сам Мунтян сейчас находится не в России. По данным СМИ, он перевез свою анимационную студию на Кипр еще в 2014 году. После начала специальной военной операции мультипликатор осудил действия российских властей, а в апреле 2023 года был внесен в реестр иностранных агентов.

Мунтян известен как создатель анимационного веб-сериала Mr. Freeman. Через свой проект мультипликатор выступал с критикой образа жизни современного обывателя.

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