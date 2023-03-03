Актёр, офицер, неонацист: кем были диверсанты, напавшие на Брянскую область Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус»

Фото: Социальные сети

Денис Капустин (Никитин) и Кирилл Канахин

Ответственность за вылазку в Брянскую область с территории Украины взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК) — формирование, созданное из числа ультраправых активистов, воюющих на стороне Киева. Оно существует как минимум с августа 2022 года и использует символику «Русской освободительной армии» генерала Андрея Власова, воевавшей на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны. NEWS.ru узнал подробности о том, что такое РДК, и биографии его участников.

Как «еврейский беженец» Капустин возглавил неонацистов

РДК был создан не позднее августа 2022 года жившим на Украине русским неонацистом, автором Telegram-канала White Powder Денисом Капустиным, также известным как Никитин или WhiteRex. На видео, обнародованном участниками группировки, он произносит речь, стоя возле фельдшерско-акушерского пункта в одном из брянских сёл.

Как следовало из доклада мониторингового проекта Antifascist Europe, РДК организовали неонацисты, которые сбежали из РФ на Украину после 2014 года. Эта структура не имела статуса отдельного подразделения ВСУ. По данным Deutsche Welle (признано Минюстом иностранным агентом), в корпусе состоят представители полка украинской Нацгвардии «Азов» и «Правого сектора» (обе организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена). Символикой организации является стилизованная «спайка» военизированной организации «Белая идея», созданной в 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым, а в годы Второй мировой войны вошедшей в «Русскую освободительную армию» генерала Андрея Власова, которая воевала на стороне гитлеровской Германии. Также боевики РДК используют шевроны РОА, что, по данным Antifascist Europe, характерно именно для российских неонацистов.

Фото: Социальные сети Денис Капустин (Никитин)

О численности РДК неизвестно. По данным лидера неонацистской группировки WotanJugend Алексея Левкина, перешедшего на сторону Украины, слова которого передаёт канал Antifa.ru, в рядах ВСУ служит более 500 россиян, из них 50 человек — крайне правых взглядов.

По неподтверждённым данным, РДК работает с ГУР Украины. РДК утверждает, что участвует в диверсиях, ночных операциях по форсированию Днепра, а также тренируется применять M142 HIMARS, — отмечает антифашистский канал.

Также Antifa.ru объясняет, что на стороне Киева и РДК выступают те, кто считает, будто в России «необольшевистский» режим.

Денис Капустин (Никитин) родился в Москве в 1985 году, некоторое время с семьёй жил в Германии, получив вид на жительство как беженец. По информации Der Spiegel, Капустин впервые приехал в Германию в 2001 году, причём якобы в качестве еврейского беженца. Это не помешало ему стать участником неонацистского сообщества, с которым он сблизился через участие в боях без правил и тусовке околофутбольных хулиганов. По собственному утверждению, Капустин «бил морды мигрантам», а также стал одним из организаторов бойцовских турниров для ультраправых.

Россиянина, который даже хорошо осведомлённым знатокам этой среды известен только как Денис Никитин, на самом деле зовут Денис Капустин. Это следует из конфиденциальных документов ведомств земли Северный Рейн — Вестфалия, оказавшихся в распоряжении издания. Это не единственная несостыковка в жизни Дениса Капустина-Никитина. Возраст, который он указывает на боях MMA, не соответствует возрасту, указанному в его документах, — писало издание Der Spiegel в 2019 году.

Марцинкевич и друзья

На Западе Капустина называли ключевой фигурой правоэкстремистской субкультуры Европы и в 2019 году запретили въезд в Евросоюз, объяснив это его «стремлением нарушить основы свободного демократического строя». Впрочем, на тот момент Капустин уже давно проживал на территории Украины, чему предшествовал период жизни в России.

Как писал «Коммерсант», Денис Капустин (Никитин) стал организатором «самого популярного у националистов и завоевавшего престиж далеко за пределами правой среды турнира». В 2000-е годы он собирался издавать собственную видеоигру, но в итоге решил «продавать майки и свитшоты с принтами патриотической направленности, стилизованными рунами и прочими изображениями суровых северных воинов».

Фото: Социальные сети Денис Капустин (Никитин)

Первые 150 тысяч экономист-недоучка накопил сам, ещё столько же занял у знакомых и родственников. Пошив первую партию (всего 70 изделий) одежды, он решил, что лучшего способа продвигать свою продукцию, чем провести турнир по боям без правил, не придумаешь. Связавшись с друзьями в Воронеже и скинувшись на аренду небольшого ночного клуба, он через знакомых спортсменов стал распространять приглашения на турнир «Дух воина», — говорилось в публикации.

Созданный будущим главой РДК бренд White Rex первоначально был маркой одежды, а затем превратился в «целый проект, основной целью которого является объединение людей со схожими взглядами и убеждениями». Исследователь ультраправых движений Роберт Клаус называл Капустина (Никитина) «нацистом и бизнесменом», который «хочет быть своего рода главным нацистским поставщиком».

Никитин понял, что ему удалось придумать бизнес, который до него никто не пытался создать. Схема оказалась востребованной настолько, что с проданных билетов на турниры ему удаётся запустить новую линию одежды, а с продажи кофт и футболок — отложить на организацию нового турнира, — писал «Коммерсант».

В турнире «Дух воина» участвовал другой известный русский неонацист — Максим Марцинкевич, более известный как Тесак. В беседе с журналистами он рассказывал, что в МВД хоть и проявляли интерес к мероприятию, но однажды «поняли, что никакой подпольщины тут нет, и больше не приставали». Департамент спорта Москвы и вовсе помогал с организацией соревнований, в 2012 году предоставив под мероприятие спорткомплекс «Крылья Советов».

Параллельно Капустин участвовал в тусовках радикальных фанатов московского футбольного клуба ЦСКА, принимая участие в уличных драках. При этом, по собственному признанию, привлекал его далеко не футбол.

Я не люблю футбол, я люблю мордобой. Я не могу назвать ни одного игрока, я не знаю истории клуба, я с трудом нашел стадион. Мне нравится адреналин, беготня по городу, выходы на поляну, экшен, — говорил Капустин (Никитин) в одном из интервью в 2017 году.

Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press Максим Марцинкевич (Тесак)

Исторически фанатское движение считается питательной средой для националистов, так что будущий украинский партизан чувствовал себя там как рыба в воде. Но поддерживая связи с украинскими ультраправыми, находиться в РФ ему было небезопасно. Как и в Германии, где ещё в 2014 году на него завели уголовное дело после драки между футбольными фанатами.

В 2017 году Капустин переехал на Украину по приглашению другого известного русского неонациста Сергея Коротких по прозвищу Боцман — тот стоял у истоков «Азова» и получил паспорт киевского подданного от президента Украины Петра Порошенко.

На Украине он организовывал бои ММА с участием неонацистов из разных стран в клубе «Реконкиста», действовавшем в 2017–2019 годах. Как писало украинское издание «Заборона», в мае 2019 года Капустин (Никитин) запустил ММА-промоушен для профессиональных спортсменов из ММА Fight Kings:

Это был переход на новый уровень: с мощной промокампанией, тысячей зрителей, телетрансляцией и десятком известных рекламодателей — от букмекерской конторы PariMatch до спортивного клуба SportLife и торгового центра ЦУМ. Никитин не афишировал свою причастность к турниру, однако двое бойцов, которые участвовали в Fight Kings (попросили не упоминать их имена), рассказали «Забороне», что их организовывал тот же человек, что и бои в «Реконкисте». Один из них уточнил, что организатора звали Денис. Видеограф, который снимал рекламу турнира, позже выкладывал видео с Никитиным и добавлял тег #whiterex.

Осенью 2018 года он исчез из соцсетей и перестал общаться со СМИ. По неподтверждённым данным, в том же году Капустина (Никитина) задержала СБУ по подозрению в изготовлении амфетамина. Кроме этого, германская пресса подозревала его в сотрудничестве с российскими спецслужбами для «дестабилизации» обстановки в Европе.

Фото: Социальные сети Денис Капустин (Никитин)

Вновь в медийном поле неонацист всплыл в 2020 году, создав свой Telegram-канал. Через год он объявил о создании денежного фонда «Добрые дела» для спонсирования ультраправого насилия, предложив соратникам скинуться для его пополнения. Также он объявлял о награде в 50 тысяч рублей за видео с избиением стендапера Идрака Мирзализаде, который высказывался в своих номерах на тему ксенофобии и о проблемах, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в Москве. В комментариях к соответствующему посту Капустина (Никитина) десятки нацистов изъявили желание избить комика и заработать на этом. В июне 2021 года Мирзализаде сообщал о нападении на него двух человек, требующих извинения за свои высказывания.

В ноябре 2021 года Капустин (Никитин) призывал к погрому киевского района Подол, где сосредоточены ночные клубы украинской столицы. Поводом для этого он называл используемую в заведениях политику толерантности к ЛГБТ, наличие антифашистов среди охраны некоторых клубов и якобы распространение там запрещённых веществ. Также он фигурировал в истории с нападением на марш транссексуалов в Киеве.

Фото: Youtube Олег Кашин и Денис Капустин (Никитин)

В декабре 2022 года журналист Олег Кашин опубликовал видеоинтервью с Денисом Капустиным (Никитиным), в котором тот говорил, что идеальная война для него и его единомышленников — это когда «под сенью свастики белые арийцы выступили против страшных каких-то там генетических уродов».

По данным Telegram-канала «Можем объяснить», в РФ Капустин до сих пор является учредителем ООО «Бриолин Авто». Эта компания занимается мойкой автомобилей, но после 2019 года являлась убыточной.

Другие члены РДК: артист-йог и бывший пограничник

Помимо Дениса Капустина (Никитина) на видео, опубликованном РДК из Брянской области, оказался запечатлён Освальд Лемох из Ярославской области — его опознало издание Baza. В своих соцсетях он указывает, что придерживается правых взглядов, некогда работал в сфере безопасности и до 2018 года жил в Москве, после чего переехал на Украину. Канал «Рыбарь» утверждает, что на самом деле под именем Освальд Лемох скрывается 29-летний «уроженец Ярославской области и идейный нацист» Алексей Огурцов с позывным Тиран.

Лидер ультраконсервативного движения «Мужское государство» (признано экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена) Владислав Поздняков назвал Лемоха «бывшим активным соратником».

Фото: Социальные сети Кирилл Канахин

Также по видео опознан ещё один вероятный участник вылазки РДК — 40-летний Кирилл Канахин, также известный под псевдонимом Кирилл Родосский. В СМИ под этими именами упоминается бывший актёр из Москвы, преподаватель хатха-йоги, известный по ролям в сериалах «Никто не знает про секс», «Глухарь-3», «Клуб» и «Простые истины». Baza со ссылкой на соцсети РДК утверждает, что Канахин из-за «событий на Манежной площади погрузился в правое движение», стал традиционалистом и увлёкся язычеством, а в 2018 году уехал на Украину. Кроме того, в публикации говорится, что впоследствии Канахин причислял себя к «правым анархистам».

Как утверждают некоторые СМИ, Кирилл Канахин работал в Малом театре. Однако в беседе с NEWS.ru художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин назвал это утверждение ложью. По словам мастера, он слышит фамилию Канахина впервые.

Это не мой ученик, и не надо меня к нему приплюсовывать. Он окончил, может быть, [театральный институт имени Щепкина], но я слышу эту фамилию в первый раз. Почему-то стали в газетах писать, что он учился у меня. Это ложь! Я всех своих учеников помню и знаю, а такого ученика у меня не было! — заявил Юрий Соломин.

Он добавил, что Кирилл Канахин никогда не работал в Малом театре.

Англоязычный Telegram-канал TrackANaziMerc установил ещё одного предполагаемого участника акции РДК под Брянском. Это некий Илья Богдан, которого издание указывает как бывшего офицера ФСБ, сбежавшего на Украину и присоединившегося сначала к «Правому сектору» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), а затем к РДК. В СМИ фигурирует как бывший сотрудник погрануправления ФСБ по Приморскому краю, 34-летний Илья Богданов. Летом 2014 года он перешёл на сторону Украины и воевал в составе различных добровольческих корпусов. Участвовал в битве за Иловайск, обороне донецкого аэропорта и посёлка Пески, а также в вылазках на территорию ДНР.

Фото: Социальные сети Илья Богдан

По данным украинских властей, на Богданова совершались покушения — в октябре 2015 года суд в Харькове отправил в колонию на восемь лет киллера, который утверждал, что был якобы завербован ФСБ в 2014 году в Белгороде. В 2016 году украинские СМИ писали об исчезновении Богданова, но вскоре СБУ отчиталась о его освобождении. По версии украинской спецслужбы, бывшего офицера ФСБ похитили российские военные. Впоследствии Богданов заявлял, что видео его освобождения является материалом следственного эксперимента, а не оперативной съёмкой.

Помимо военной деятельности Богданов участвовал в украинской политике и баллотировался в депутаты Киевской области от «Блока Петра Порошенко». Работал в автосервисе и открывал в Киеве кафе корейской кухни.