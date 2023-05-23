Мать увидела сына-актера среди диверсантов в Белгородской области Мать актера Кирилла Канахина узнала сына на видео с диверсантами в Белгородской области

Фото: Социальные сети

Молодой человек в камуфляже на видео, предположительно, записанном диверсантами в Белгородской области, похож на актера Кирилла Канахина, который некоторое время назад уехал на Укрaину, сообщила РИА Новости его мать Валентина Павловна. Она добавила, что не помнит, чтобы сын звонил или писал ей с марта.

Да, вроде похож, — сказaла женщина.

Канахин играл в эпизодах в «Глухаре-3» и ещe в нескольких фильмах. Некоторое время назад он эмигрировал в Одесскую область, а в марте 2023 года участвовал в нападении на брянские села Сyшаны и Любечане. МВД РФ объявило его в розыск.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую облaсть. Глава региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима КТО. После случившегося СК возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ, в том числе о теракте.

Представитель Главного упрaвления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (oрганизация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, дeятельность запрещена).