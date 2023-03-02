Бои с украинскими диверсантами под Брянском 2 марта: текстовая трансляция

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) примерно из 40 человек взяла заложников в селе Любечане Брянской области. По данным Telegram-канала Readovka, в Брянскую область зашли две украинские ДРГ и взяли в заложники местных жителей. Обе группы проникли в Климовский район. Позднее силовые структуры Брянской области подтвердили, что ведется боестолкновение с украинскими диверсантами.

13:35 Песков заявил, что проведение совещания Совета Безопасности РФ сегодня не планируется, 3 марта запланировано совещание с постоянными членами Совбеза

13:34 Песков о событиях в Брянской области: речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению.

13:33 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в связи с атакой украинских боевиков в Брянской области Владимир Путин получает постоянные доклады по линии силовых ведомств: ФСБ, Минобороны и Росгвардии. Из-за сложившейся обстановки в Брянской области российский лидер не поедет в Ставропольский край, как было запланировано ранее.

13:29 По информации Mash, сейчас в Любечанах ведется войсковая зачистка. Бойцы ВС РФ и ФСБ обходят поселок и ищут укрывашихся украинских диверсантов. Жителей призывают оставаться дома. Магазины, почта, сады, школы и другие учреждения закрыты.

13:20 Сбежавшая от членов украинской ДРГ фельдшер рассказала Telegram-каналу Mash о первых минутах нападения диверсантов на село Любечане. Она сообщила, что военнослужащие в балаклавах останавливали машины у дороги, заставляли людей выйти, забирали мобильные, а мужчинам связывали руки скотчем, потом усаживали на лавку на автобусной остановке. Диверсанты разговаривали на украинском языке. У остановки они разбрасывали мины-лепестки. Затем прозвучал взрыв, и члены ДРГ сбежали в сторону границы с Украиной.

Женщина рассказала, что люди смогли сбежать. Водителя одного из автомобилей, который вез детей к школьному автобусу, убили, ребенка ранили. Несмотря на ранение, мальчик увел двух девочек прятаться в лес, а потом смог поймать попутку и отъехать на безопасное расстояние, где ему вызвали скорую.

По словам фельдшера, только в Любечанах Климовского района действовало около 15 диверсантов, все были в белых маскировочных халатах.

13:14 Перед нападением на Брянскую область ВСУ с двух дронов-камикадзе подорвали камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах, сообщает Telegram-канал Mash.

13:12 Заявления в экстренные службы якобы от лица местных жителей о «десятках диверсантов», «подрывах инфраструктуры» и «множестве заложников» мог делать Центр информационно-психологических операций ВСУ, чтобы создать панику и запутать ведомства, сообщил источник Telegram-канала Shot в администрации Брянской области.

13:10 В ближайшие часы президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ, сообщили источники СМИ в руководстве Госдумы.

13:05 Жители Климовского района в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» отрицают, что учеников школ переводили на дистанционное обучение. По словам жительницы села Каменский хутор, половина учебных заведений закрыта на дистанционку, а другая половина работает. Женщина рассказала, что в Климовском районе есть школы, куда детей на автобусе вывозят за 20 км в другую школу.

13:02 Telegram-канал Baza сообщил подробности нападения на машину с детьми в Брянской области. По словам очевидцев, в машине был водитель и трое ребят. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск — там их должен был забрать школьный автобус. По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин. Водитель погиб сразу, а мальчик получил ранение в грудь, но помог выбраться девочкам и велел им прятаться в лесу.

Позже раненый мальчик смог поймать машину на той же дороге. Автомобиль увез детей подальше от места нападения. Мальчику вызвали скорую помощь. По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Мальчику провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

12:53 По уточненным данным, диверсанты, обстреляли не школьный автобус, а автомобиль. Мужчина, который впоследствии скончался, находился в машине с ребенком.

12:50 Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Полтавской и Сумской областях Украины.

12:49 Жизни раненого мальчика в Брянской области ничего не угрожает, сообщил замгубернатора Брянской области Андрей Бардуков.

12:45 ФСБ России подтвердила боестолкновения с украинскими диверсантами в Брянской области. Ведутся мероприятия по ликвидации ДРГ.

12:40 Telegram-канал Mash сообщил, что в результате атаки ДРГ в Брянской области ранен еще один ребенок. Десятилетнего мальчика госпитализировали в больницу Брянска с пулевым ранением в спину.

12:36 Украинской ДРГ не удалось проникнуть в школы Брянской области, образовательные учреждения никак не затронуты, сообщила РИА Новости врио замгубернатора Брянской области Елена Егорова. Также появилось опровержение информации об обстреле школьного автобуса. Учебные заведения находятся на дистанционном обучении. По ее словам, детей среди заложников нет. В то же время Егорова подтвердила, что в Климовский район проникли диверсанты

12:33 Пресс-секретарь губернатора Брянской области Юлия Старовойтова подтвердила, что на территории действует украинская ДРГ, сведений о численности ДРГ и захвате заложников нет. По ее словам, силовые структуры работают по всей территории села Сушаны. В Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция.

Фото: NEWS.ru

12:30 По данным СМИ, заложников захватили и в селе Сушаны, однако власти Брянской области не подтвердили RT эту информацию.

12:25 Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что из Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. По его словам, еще одна атака была совершена ВСУ на Климовский район. В результате сброса с БПЛА загорелся жилой дом в селе Сушаны. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Богомаз заявил, что минометному обстрелу подверглось и село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате повреждены два дома, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

12:23 В заложниках у украинских диверсантов в Брянской области находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей, сообщает Telegram-канал Baza. До этого, по данным ряда СМИ, диверсанты обстреляли школьный автобус с детьми. В результате два человека погибли, один ребенок получил ранения. Telegram-канал Shot позднее сообщил, что девочка умерла в больнице, а водитель автобуса умер на месте. Однако ТАСС со ссылкой на правительство региона опроверг эти сведения. Сообщается, что девочка жива, а информация о ее смерти недостоверна.

12:21 По данным СМИ, среди заложников могут быть дети и местный фельдшер. Людей могут удерживать в здании местного ДК. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, несколько человек, по предварительным данным, взяты в заложники в магазине в селе Любечане. По информации источника Readovka, украинская ДРГ заняла сразу несколько жилых домов в селе Сушаны с населением 180 человек. Силовики из Брянской области уже оцепили предполагаемое место, где удерживают жителей.

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