Адвокат рассказал, грозит ли уголовное дело за уклонение от мобилизации Адвокат Тригнин: понятия «уклонение от мобилизации» нет в уголовном законодательстве

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Уголовное преследование за «уклонение от призыва по мобилизации» невозможно, потому что такого понятия просто нет в российском законодательстве, рассказал Pravda.Ru председатель военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин, комментируя возбуждение первого в России уголовного дела в отношении уклонявшегося от мобилизации жителя Пензы. По его словам, в разъяснении Верховного суда закона о частичной мобилизации нет такого аспекта, как заведение уголовного дела.

Здесь речь идет о гражданине, который пребывает в запасе. Поэтому, я так понимаю, правоприменитель захотел компенсировать пробел в законодательстве, потому что именно «уклонения от призыва по мобилизации» — такого понятия нет, — отметил специалист.

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале ранее сообщил о возбуждении первого уголовного дела за уклонение от частичной мобилизации в России. По его словам, фигурантом стал 32-летний житель Пензы, который отказался подписывать повестку из военкомата. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

До этого адвокат Артур Айрапетов заявил, что ошибочно мобилизованных россиян больше не призовут на службу при текущих критериях отбора. Они возвращаются обратно в запас, получают де-факто бронь от призыва и возможность выехать за границу, заявил эксперт. По его словам, если критерии отбора на мобилизацию ужесточат, то гражданин все равно может быть призван для участия в боевых действиях. Айрапетов уточнил, что повестку на мобилизацию могут отозвать, если у комиссии военкомата возникают вопросы с точки зрения законности вызова гражданина, его готовности или соответствия критериям призыва.