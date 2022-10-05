Адвокат: ошибочно мобилизованных больше не призовут на службу Адвокат Айрапетов: ошибочно мобилизованных не призовут на службу при текущих критериях отбора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ошибочно мобилизованных россиян больше не призовут на службу при текущих критериях отбора, заявил в беседе с Lenta.ru адвокат Артур Айрапетов. Они возвращаются обратно в запас, получают де-факто бронь от призыва и возможность выехать за границу, заявил эксперт. По его словам, если критерии отбора на мобилизацию ужесточат, то гражданин все равно может быть призван для участия в боевых действиях.

Повестка отзывается, он не считается мобилизованным <...> Он переходит в запас и считается, что комиссия приняла решение об отказе ему в наборе при мобилизации <...> Он может спокойно выехать за границу. Более того, он получает де-факто бронь от вызовов по тем же самым критериям, если критерии не ужесточатся и не расширятся, — заявил эксперт.

Айрапетов уточнил, что повестку на мобилизацию могут отозвать, если у комиссии военкомата возникают вопросы с точки зрения законности вызова гражданина, его готовности или соответствию критериям призыва.

Председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев ранее заявил, что около 300 жителей Якутии, призванных в ходе частичной мобилизации по ошибке, вернулись в республику. По его словам, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступило 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации, за три последних дня в психологическую службу центра было зафиксировано 63 обращения.