Админа Telegram-канала обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха Админа Telegram-канала «Как-то вот так» Спирина обвинили в вымогательстве у топ-менеджера Ростеха

Фото: Страница Анатолия Спирина Вконтакте

Админу Telegram-канала «Как-то вот так» Анатолию Спирину предъявлено обвинение в вымогательстве 150 тысяч рублей у директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, рассказал NEWS.ru адвокат Спирина Павел Герасимов. Юрист отметил, что сторона защиты не согласна с позицией следствия. По словам Герасимова, его подзащитный обращался к представителям Ростеха, чтобы узнать, сколько будет стоить «корректировка той или иной информации». Адвокат назвал «абсурдным» обвинения в вымогательстве.

Мы не согласны с позицией следствия о том, что было какое-либо вымогательство, просто написали и спросили, сколько будет стоить корректировка той или иной информации на его портале, где им просто был предоставлен прейскурант на услуги по такой корректировке, так же как в любых СМИ. Считать вот это вымогательством, когда Анатолий ни с кем не общался, с потерпевшим лично не был на связи, не получал никакие деньги, — это абсурд, — сказал юрист.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что журналистка Ксения Собчак дала указание своим помощникам опубликовать пост в одном из своих каналов, в котором упоминался глава Ростеха Сергей Чемезов. По информации канала, она отправила фактуру о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на которой присутствовал Чемезов. По версии следствия, за удаление поста об этом админы канала потребовали 11 млн рублей у гендиректора Ростеха.

Позже стало известно, что один из фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы Ростеха Кирилл Суханов уволен с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media».

Сообщалось, что за вымогательство также задерживались админы Telegram-каналов «Как-то вот так» Спирин и «Кремлёвский мамковед» — Станислав Садовой. Якобы от их действий и пострадал Василий Бровко.