Один из фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Кирилл Суханов уволен с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении телеведущей. По его словам, это произошло еще в начале ноября.
Он уволен 2 ноября, — сказал собеседник агентства.
Помощница Собчак Елена Лось эту информацию не подтвердила. В беседе с NEWS.ru она заявила, что ей ничего не известно по этому вопросу.
Сама Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала сообщение об увольнении Сухованова ложью.
Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, — написала она.
Собчак добавила, что продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег.