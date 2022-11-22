РИА Новости: Собчак уволила фигуранта дела о вымогательстве у Чемезова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Один из фигурантов уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Кирилл Суханов уволен с поста коммерческого директора компании Ксении Собчак «Oсторожно Media», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении телеведущей. По его словам, это произошло еще в начале ноября.

Он уволен 2 ноября, — сказал собеседник агентства.

Помощница Собчак Елена Лось эту информацию не подтвердила. В беседе с NEWS.ru она заявила, что ей ничего не известно по этому вопросу.

Сама Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» назвала сообщение об увольнении Сухованова ложью.

Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, — написала она.

Собчак добавила, что продолжает делать все возможное для освобождения своих коллег.